ال کلاسیکو برنده نداشت/ بارسلونا دقیقه ۹۰ برد را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید روز شنبه دیدار رفت ال کلاسیکو را در ورزشگاه نوکمپ برگزار کردند که این بازی نزدیک با تساوی یک بر یک پایان یافت. لوئیس سوارز در دقیقه ۵۳ بارسلونا را پیش انداخت اما سرخیو راموس در دقیقه ۹۰ کار را به تساوی کشاند.

در نیمه نخست این بازی دو تیم بازی بسته ای را به نمایش گذاشتند و پرسینگ در تمام نقاط زمین اجازه هنرنمایی را از ستارگان دو تیم گرفته بود. در دقایق ابتدایی این نیمه البته داور از یک صحنه مشکوک به پنالتی روی واسکز، بازیکن رئال مادرید به سادگی عبور کرد.

بارسلونا بر خلاف تصور در مالکیت توپ نیز تیم همیشگی نبود و رئال با ارسال های متوالی از چپ و راست سعی کرد خطرساز شود که البته در چند مورد نیز لرزه بر اندام هواداران بارسلونا انداخت. نفوذ نیمار و ضربه آزاد آرام لیونل مسی از جمله حملات نه چندان جدی آبی اناری ها در نیمه نخست بود. در دقایق پایانی نیمه نخست هم رونالدو دو بار با ضربات خود سعی کرد دروازه بارسا را تهدید کند که ترشتگن ضربات او را مهار کرد.

در نیمه دوم نیز تیم بارسلونا به گل رسید. در دقیقه ۵۳ بود که لوئیس سوارز ارسال نیمار از یک ضربه کاشته را در دهانه دروازه با سر به گل تبدیل کرد. بعد از آن رئال حمله ور شد و بارسلونا دل به ضد حملات بست.

با آمدن اینیستا به زمین شرایط بارسلونا بهتر هم شد. او در دقایق ۶۷ و ۶۸ دو بار با ضربات خود سعی کرد دروازه رئال را تهدید کند. در دقیقه ۸۱ لیونل مسی روی پاس اینیستا صاحب موقعیتی خوب شد اما ضربه او دقت لازم را نداشت.

در دقیقه ۹۰ بازی و در حالی که همگان بارسلونا را برنده این ال کلاسیکو می دانستند سرخیو راموس بار دیگر فرشته نجات بخش رئالی ها شد و کار را به تساوی کشاند. این مدافع پیش تاخته با ضربه سر محکم خود تراشتگن را تسلیم کرد.

با این نتیجه رئال مادرید ۳۴ امتیازی شد و در صدر جدول از حاشیه امنیت لازم برخوردار شد. بارسلونا با ۲۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد.