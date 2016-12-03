به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، اقدامات جنایتکارانه تروریست های تکفیری در سوریه علیه غیرنظامیان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، تروریست های تکفیری مناطقی در استان حلب را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های عربی، مناطق «المارتینی»، «الموکامبو» و «المریدیان» از جمله مناطقی هستند که هدف حملات خمپاره ای قرار گرفتند.

این رسانه ها اعلام کردند که به دنبال این حملات، سه غیرنظامی کشته و ۱۷ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، گفته می شود که شهرک های شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» نیز هدف حملات خمپاره ای تکفیریها قرار گرفته اند.

در همین حال، شاهدان عینی اعلام کردند که درگیری های شدیدی میان تروریست های داعش و اعضای گروه موسوم به «ارتش آزاد» در اطراف روستای «عین ذکر» واقع در حومه استان درعا به وقوع پیوسته است.