به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، دفتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای، به بازدید وی از مقر فرماندهی عملیات مشترک این کشور در استان نینوا اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این دفتر آمده است: العبادی در جریان بازدید از مقر فرماندهی عملیات مشترک از روند عملیات «قادمون یا نینوا» علیه تکفیریها و نبرد قهرمانانه نیروهای عراقی با آنها اطلاع پیدا کرد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: العبادی در جریان بازدید از مقر فرماندهی عملیات مشترک، به گزارش های فرماندهان نظامی گوش فرا داد و توصیه های لازم برای پیشبرد عملیات آزادسازی نینوا را به آنها کرد.

دفتر نخست وزیری عراق به نقل از العبادی تصریح کرد: صفوف تروریست های تکفیری داعش از هم پاشیده و پیروزی نهایی بر این گروه نزدیک شده است.

گفتنی است، عملیات آزادسازی استان نینوا و به ویژه شهر موصل از مدتی پیش توسط ارتش و نیروهای «حشد الشعبی» عراق آغاز شده است.