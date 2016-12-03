به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان به دعوت رسمی «شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس دولت امارات متحده عربی برای شرکت در کنفرانس «حمایت از میراث های فرهنگی در معرض خطر» به این کشور سفر کرد.

غنی در جریان این سفر علاوه بر حضور در این کنفرانس، در چهل و پنجمین سالروز جشن ملی استقلال امارات متحده عربی نیز شرکت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «اجمل غنی» مشاور و «محمد هارون چخانسوری» سخنگوی رئیس جمهورافغانستان، غنی را در این سفر همراهی می کنند.