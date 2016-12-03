به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پیشروی نیروهای ارتش سوریه در شهر حلب واقع در شمال این کشور همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند محله «کرم الجزماتی» واقع در شرق حلب را به صورت کامل آزاد کنند و راه را برای رسیدن به میدان «الجزماتی» باز کردند.

محله «کرم الطراب» در جنوب شهر حلب نیز پس از درگیری های شدید نیروهای ارتش سوریه با گروه های مسلح آزاد شد و ارتش سوریه کنترل آن را به صورت کامل در دست گرفت.

ارتش سوریه همچنین بر بخش های وسیعی از محله «کرم المیسر» در شرق حلب نیز مسلط شده است و پیشروی خود را برای تسلط کامل بر این منطقه ادامه می دهد.

نیروهای ارتش سوریه همچنین به صورت همزمان در جبهه های محله «المرجه» و محله «الشیخ لطفی» در شرق حلب نیز پیشروی می کنند.

گفتنی است، پیش از این نیز نیروهای ارتش سوریه پس از درگیری های شدید با گروه های مسلح موفق شدند به صورت کامل بر محله «طریق الباب» در شهر حلب مسلط شوند.