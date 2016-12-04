به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که امروزه خودروها و ماشین های سنگین الکتریکی کمتر از یک درصد از بازار را به خود اختصاص داده اند، پیش بینی می شود از بعد از سال ۲۰۲۵ و در راستای سیاست کاهش آلودگی، تولید این خودروها به شدت اوج بگیرد.

تا سال ۲۰۳۵ احتمالا حدود ۱ تا ۲ میلیون بشکه در روز از تقاضای نفت در بازار کم خواهد شد، یعنی چیزی برابر با توافق اخیر اوپک برای پایان دادن به تولید سه سال نفت مازاد در بازار. آلن گلدر، نائب رییس بخش پالایش و نفت شرکت وود مکنزی در یک کنفرانس در لندن می گوید: "هر چیزی که نیاز به حمل و نقل را کمتر کند تاثیر به سزایی در بازار نفت خواهد داشت اما سوال اساسی این جاست که حجم این تاثیر چقدر خواهد بود و در چه برهه ای اتفاق می افتد"

نقطه نظرات شرکت مکنزی منعکس کننده دیدگاه های سازمان جهانی انرژی است که در پیش بینی ماه اخیر خود اعلام کرد مقدار مصرف به گازوئیل به دلیل نیازهای روزافزون باربری دریایی، حمل و نقل و نیازهای هواپیمایی و صنایع پتروشیمی برای دهه ها افزایش پیدا می کند. این نظر البته بسیار محافظه کارانه تر از پیش بینی بلومبرگ به نظر می رسد که نشان می دهد خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۳۵، ۸ میلیون بشکه از نیاز روزانه به نفت خام می کاهند که این مقدار تا سال ۲۰۴۰ به ۱۳ میلیون بشکه نیز می رسد. گفتنی است ۱۳ میلیون بشکه معادل ۱۴درصد از نیاز روزانه دنیا به نفت در سال ۲۰۱۶ است. هم اکنون نیز خودروهای الکتریکی ۵۰ هزار بشکه در روز از نیاز بازار کاسته اند.

روز جمعه شهرهای آتن، مادرید، مکزیکوسیتی و پاریس اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۵ در یک اقدام برای مبارزه با آلودگی هوا خودروهای دیزل را از رده خارج می کنند. این اقدامی محرک برای افزایش نیاز به خودروهای الکتریکی است که از اگزوز آنها هیچ آلودگی خارج نمی شود. آلن گلدر می گوید : مقررات و یارانه ها به تنهایی برای ایجاد رونق در بازرا خودروهای الکتریکی کافی نیست، اگر انقلابی در تکنولوژی رخ دهد که باتری های الکتریکی ارزان تر شوند دیگر حتی نیازی به یارانه های دولتی نیست. آنگاه مشتریان با توجه به علاقه خود به سرعت به سمت خودروهای الکتریکی کشیده می شود.

گلدر ادامه اد: خودروسازی تسلا به تنهایی قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود. غول های خودروسازی از جمله فولکس واگن و فورد باید در مقیاس بالا دست به تولید این خودروها بزنند که در حال حاضر این امکان برای شان وجود ندارد و تغییر دادن خط تولید زمان زیادی می برد.