«اشرف غنی» و «سرتاج عزیز» با یکدیگر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان در حاشیه کنفرانس قلب آسیا، با «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

برقراری امنیت در منطقه و ایجاد صلح و ثبات در افغانستان محور گفتگوی مقامات دو کشور بود.

لازم به ذکر است که کنفرانس قلب آسیا به میزبانی هند و به مدت دور روز در شهر امرتسر واقع در ایالت «پنجاب» این کشور در حال برگزاری است، هدف از این کنفرانس تعیین نقش راه افغانستان و صلح پایدار در این کشور اعلام شده است.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان نیز به عنوان نماینده ایران در این کنفرانس شرکت کرده است.

گفتنی است که کنفرانس قلب آسیا موسوم به «روند استانبول» در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، عربستان، امارات، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، چین و تاجیکستان عضو آن هستند.