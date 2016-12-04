به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته بود که مجلس نمایندگان آمریکا تمدید تحریمهای ۱۰ ساله بر علیه ایران را اکثریت قاطع تصویب کرد. این قانون که زیربنای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران به شمار میآید، اولین بار در سال ۱۹۹۶ با هدف جلوگیری از سرمایهگذاری کلان خارجی در بخش نفت و گاز ایران به تصویب رسید.
این تحریم که در ایران با نام داماتو، سناتور جمهوری خواه هم معروف است یکبار دیگر در سال ۲۰۰۶ تمدید شد. البته این طرح برای اجرایی شدن، باید در سنا هم به تصویب رسیده و پس از آن توسط رئیسجمهور آمریکا تائید شود. اگرچه هنوز موضع رئیس جمهور آمریکا در خصوص این تحریمها مشخص نیست اما با وجود اجرایی شدن برجام، به نظر میرسد که این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا مورد تایید سایر کشورها قرار نگیرد.
اما نکته حائز اهمیت این است که تمدید تحریمهای آمریکا بر علیه ایران چه تاثیری بر اقتصاد ایران میگذارد. هرچند که از منظر سیاسی این موضوع نوعی نقض تعهدات آمریکا در برجام به شمار میرود اما فعالان اقتصادی و تجاری معتقدند که این تحریمها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد چرا که این تحریم ها از سالها قبل بر علیه ایران وضع شده است.
در این خصوص، رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمدید تحریمهای ۱۰ ساله آمریکا بر علیه ایران بطور حتم خبر خوبی نیست، گفت: این تحریمها هنوز برای ما یک تهدید است و ما نمیدانیم که چگونه و برای چه مواردی اعمال خواهد شد و باید عکس العمل سایر کشورها را هم ببینیم.
وی با بیان اینکه سایر کشورهای اروپایی با آمریکا همرای نیستند، افزود: بطور حتم این کشورها عکس العمل نشان خواهند داد بنابراین هنوز نمیتوان در رابطه با اعمال این تحریمها بر علیه ایران نظر قطعی داد وباید منتظر عکس العمل سایر کشورها بمانیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید جهت گیریها و حاشیههای این خبر بررسی شود، اظهار داشت: بطور کلی در اعمال تحریمها دیدگاه اروپاییان و روسیه هم اهمیت زیادی دارد چرا که ما چندین سال است که با آمریکا رابطه خوبی نداریم بنابراین اعمال تحریمهای آمریکایی خبر جدیدی نیست و ارتباط با سایر کشورها برای ما اهمیت دارد.
میری با بیان اینکه این تحریمها در گذشته هم بر علیه ایران وجود داشته است، گفت: در حال حاضر برجام برای ما اهمیت دارد و تحریم های ۱۰ ساله بر علیه ایران ربطی به برجام ندارد البته در ماهیت عملکردی، ضدبرجام به شمار میرود اما ما از نظر حقوقی آن را ضدبرجام نمیدانیم.
این فعال بخش تجارت با بیان اینکه به هرحال پس از برجام ما نیز ورود خودروهای آمریکایی به کشور را تحریم کردیم، افزود: ما نیز تحریمهایی را بر علیه آمریکا داشتیم بنابراین رابطه دو کشور از سال ها پیش خوب نبوده است. ضمن آنکه تصمیم گیران اصلی سران همه کشورهای ۱+۵ هستند که باید عملکرد آنها را سنجید.
وی ادامه داد: البته پس از برجام گشایشهایی در صادرات به آمریکا انجام شد از جمله اینکه صادرات فرش از سر گرفته شده است با این حال ما تجارت زیادی با آمریکا نداریم و این رابطه از سال ها پیش شکل نگرفته است.
همچنین در این خصوص، مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه تحریمها از بیست سال پیش برقرار است، گفت: تمدید تحریمها بیشتر بستگی به دولت وقت آمریکا دارد که آیا مصمم به اجرای آن هست یا نه.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته شرکتهای اروپایی مانند توتال این تحریمها را نادیده گرفتند، افزود: در آن سالها هم آمریکا برخوردی با این شرکتها نداشت بنابراین تحریم داماتو هیچگاه به صورت جدی بر علیه ایران اعمال نشد.
حریری با اشاره به اینکه اصولا اروپاییها تحریمهای یکجانبه آمریکا را جدی نمیگیرند، اظهار داشت: زمانی کشور ما در تنگنا قرار گرفت که تحریمهای اتحادیه اروپا و شورای امنیت بر علیه ایران وضع شد بنابراین در حال حاضر که کشورهای اروپایی با آمریکا همسو نیستند، مشکلی برای ایران به وجود نخواهد آمد.
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