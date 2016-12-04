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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

ارتش سوریه بر منطقه «الجزماتی» حلب مسلط شد

ارتش سوریه بر منطقه «الجزماتی» حلب مسلط شد

نظامیان ارتش سوریه بر منطقه «الجزماتی» حلب مسلط شدند و بدین ترتیب حدود ۶۰ درصد از مناطق شرقی این استان به کنترل آنها درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، پیشروی های نظامیان ارتش سوریه در مناطق شرقی استان حلب همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نظامیان ارتش سوریه موفق شدند بر منطقه «الجزماتی» در شرق حلب مسلط شوند.

نظامیان سوری در جریان تسلط بر این منطقه ده ها عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

این در حالی است که پیشتر ارتش سوریه بر منطقه «کرم القاطرجی» مسلط شده بود.

فرماندهی عملیات حلب اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از مناطق شرقی حلب به کنترل نیروهای سوری درآمده است.

کد مطلب 3839992

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