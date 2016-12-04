ارتش سوریه بر منطقه «الجزماتی» حلب مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، پیشروی های نظامیان ارتش سوریه در مناطق شرقی استان حلب همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نظامیان ارتش سوریه موفق شدند بر منطقه «الجزماتی» در شرق حلب مسلط شوند.
نظامیان سوری در جریان تسلط بر این منطقه ده ها عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.
این در حالی است که پیشتر ارتش سوریه بر منطقه «کرم القاطرجی» مسلط شده بود.
فرماندهی عملیات حلب اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از مناطق شرقی حلب به کنترل نیروهای سوری درآمده است.
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