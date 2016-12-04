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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

برنامه های روز دانشجوی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

برنامه های روز دانشجوی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

برنامه های روز دانشجوی دانشگاه علم و صنعت طی روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، در روز ۱۵ آذر ماه مناظره با موضوع پسا ترامپ میان لطف الله فروزنده معاون پارلمانی دولت دهم و حق شناس موسس و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه در آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار می شود.

همچنین در روز ۱۵ آذرماه محسن پورسید آقایی مدیر عامل سابق راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مصطفی معینی عضو اصلی هیأت مدیره راه آهن  نیز در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت سخنرانی می کنند.

۱۶ آذر ماه نیز طرح مطالبات دانشجویان از نمایندگان دولت و مجلس با حضور مجید انصاری معاون رئیس جمهور و جلودارزاده نماینده مجلس دهم از ساعت ۱۲:۳۰ در آمفی تئاتر شهید بهرامی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3840008

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