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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

همایش سبک زندگی-۲؛

شاهمرادی: اصلاح سبک زندگی مردم در دستور کار شورای فرهنگ عمومی است

شاهمرادی: اصلاح سبک زندگی مردم در دستور کار شورای فرهنگ عمومی است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: این شورا فارغ از شعارها، در حال انجام تغییرات و اصلاحات عملی در سبک زندگی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله والمسلمین شاهمرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور صبح امروز یکشنبه ۱۴ آذر  در همایش ملی سبک زندگی با محورهای گفتمان سازی و بررسی ابعاد موضوعی و راهکارهای عملی اصلاح و تقویت رفتارهای عمومی در زندگی روزمره که در محل هتل لاله در تهران گشایش یافت گفت: آنچه امروز ما را دور هم جمع کرده است دغدغه های فرهنگی است. لزوم پرداختن به این مساله و اهمیت آن بر همگان آشکار است.

وی افزود: فرهنگ وضعیت عمل به اندیشه و رفتار آحاد جامعه است و در واقع هویت جامعه است، جامعه ای نیست که برای فرهنگ نباشد اما آنچه مهم است آن است که اگر گفتار، اندیشه و رفتار جامعه بیشتر منطبق بر عقل و خرد و علم بود آن جامعه را بافرهنگ می خوانند و هر چه دورتر باشد اصطلاحا آن را بی فرهنگ می گویند.

وی در ادامه افزود: مسئولین فرهنگی برای رشد و استغنای فرهنگ نمی توانند روی خود فرهنگ کاری انجام دهند بلکه مولفه هایی از زندگی اجتماعی و فردی آحاد جامعه را مورد نظر قرار می دهند که قابل تغییر است و تغییر آنها همان هویت جامعه یا فرهنگ آن است که در سال ۹۲ هم ۲۵ مورد آن در شورای فرهنگ عمومی احصا شد.

حجت الله و المسلمین شاهمرادی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مولفه های سبک زندگی گفت: اساتید و علمای جامعه شناسی و مردم شناسی هم بر این باورند چنانچه این موارد در سبک زندگی اصلاح و حل شود مسائل مختلف فرهنگی در جامعه حل می شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به رسالت این شورا در خصوص اصلاح مولفه های سبک زندگی گفت: شورای فرهنگ عمومی فارغ از شعارها و لفاظی های شعارگونه با توجه به دستگاه های مختلف فرهنگی که در آن عضویت دارند، تغییرات و اصلاحات عملی را در سبک زندگی ایجاد می کند.

به گفته شاهمرادی این شورا پتانسیل ارزشمندی در اختیار دارد مشروط به اینکه قدر این پتانسیل شناخته شود و از همه این توان استفاده شود.

کد مطلب 3840048

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