چهارمین همایش وقف و متولیان برگزار می شود

حجت الاسلام حسنی نیا ادامه داد: همچنین در این برنامه علاوه بر تشریح گزارش عملکرد اداره کل تحقیق در سال ۹۵، حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در خصوص مسائل و مباحث موقوفات و متولیان به ایراد سخن می‌پردازد.

وی ادامه داد: همچنین دو تن از متولیان موقوفات شاخص کشور در این نشست به بیان مسائل و مباحث خویش می پردازند.

حجت الاسلام حسنی نیا با اشاره به وظایف این اداره کل به منظور ایجاد شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد موقوفات و متولیان از صدور بیش از ۷۸۰۴۳ مفاصاحساب برای موقوفات و بقاع متبرکه کشور خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه سال جاری بیش از ۷۰۹۰۰ مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی، ۶۰۱۹ مفاصاحساب برای بقاع متبرکه کشور و ۱۱۲۴ مفاصاحساب برای موقوفات غیر متصرفی صادر شده است.