  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

۱۶ آذرماه در هتل ارم تهران؛

چهارمین همایش وقف و متولیان برگزار می شود

چهارمین همایش وقف و متولیان برگزار می شود

همزمان با دهمین روز از دهه بزرگداشت وقف چهارمین نشست وقف و متولیان با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور سه شنبه ۱۶ آذر در هتل ارم تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه های این اداره کل در دهه بزرگداشت وقف گفت: یکی از برنامه های این اداره کل برگزاری نشست تخصصی ویژه متولیان موقوفات شاخص کشور است که به منظور تعامل و هم فکری بیشتر میان متولیان و سازمان اوقاف و تبیین انتظارات نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسنی نیا ادامه داد: همچنین در این برنامه علاوه بر تشریح گزارش عملکرد اداره کل تحقیق در سال ۹۵، حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در خصوص مسائل و مباحث موقوفات و متولیان به ایراد سخن می‌پردازد.

وی ادامه داد: همچنین دو تن از متولیان موقوفات شاخص کشور در این نشست به بیان مسائل و مباحث خویش می پردازند.

حجت الاسلام حسنی نیا با اشاره به وظایف این اداره کل به منظور ایجاد شفافیت مالی و نظارت بر عملکرد موقوفات و متولیان از صدور بیش از ۷۸۰۴۳ مفاصاحساب برای موقوفات و بقاع متبرکه کشور خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه سال جاری بیش از ۷۰۹۰۰ مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی، ۶۰۱۹ مفاصاحساب برای بقاع متبرکه کشور و ۱۱۲۴ مفاصاحساب برای موقوفات غیر متصرفی صادر شده است.

کد مطلب 3840051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها