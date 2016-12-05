علی درستکار مجری تلویزیون درباره ادامه برنامه «این شب‌ها» در شبکه یک با پایان ماه صفر، به خبرنگار مهر بیان کرد: من با مدیران بر سر نوع دائمی این برنامه کمی اختلاف نظر دارم چون تلویزیون به دلیل مضیقه زمانی آنتن، می خواهد هفته ای یک شب برنامه بدهد و من می گویم بیش از یک شب لازم است تا برنامه به شکلی مناسب بتواند یک مفهوم را تببین کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مدیران می خواهند که آن یک شب هم دوشنبه ها باشد که من معتقد هستم «این شب‌ها» دوشنبه شب‌ها به دلیل تلاقی با برنامه «نود» دیده نمی شود و تاکنون به توافق نرسیده ایم. البته ظاهرا پخش نشدن در دوشنبه در حال حل شدن است اما لازم است برای پخش در چند روز در هفته به توافق برسیم.

درستکار همچنین با اشاره به محتوای این برنامه تصریح کرد: من اختلاف دیگری هم دارم که تلویزیون اصرار دارد این برنامه هم چنان با فضای معارفی جلو برود اما به نظرم بهتر است که برنامه در فضای اجتماعیات و شبیه با محتوایی که در برنامه «زمرد» در طول ماه مبارک رمضان گذشته در شبکه چهار داشتم و بازخوردهای بسیار متفاوت و خوبی از آن گرفتم بسط و گسترش پیدا کند که امیدوارم بتوانم آن مسیر را که همان رویکرد «دین اجتماعی» که همانا «مدنیت دینی» است، ادامه بدهم.

این مجری برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی درباره ضرورت و دلیل تغییر رویکرد برنامه اش از معارفی به اجتماعی گفت: به نظرم مردم ما در نتیجه زحماتی که پس از انقلاب از سوی رسانه کشیده شده است تقریبا به طور کامل با مباحث و معارف اسلامی آشنا هستند. از سوی دیگر در شرایط فعلی، حجم برنامه های معارفی رادیو و تلویزیون بالاست و دیگر تولید برنامه ای مثل «این شب ها»ی منحصر در موضوعات دینی را برای خود «تکلیف» نمی دانم.

درستکار اضافه کرد: در فضای واکاوی مسایل و آسیب‌های امروز اجتماعی به منظور رسیدن به روش ها و راه هایی برای حل مشکلات، فکر می کنم می توانم کارهای مؤثر و شایسته ای انجام دهم. به عبارت دیگر فکر می کنم توانمندی های من بیشتر از محدود ماندن در یک برنامه صرفا معارفی است به علاوه تمایل دارم در سراشیبی عمر حرفه ای خود یادگارهای دیگری هم از خود باقی بگذارم.

وی درباره اجرا در رادیو نیز تصریح کرد: مدتی است در رادیو برنامه ای ندارم و دعوتی هم از من نشده است، فکر می کنم علاوه بر آن که من به عنوان عضو رادیو شناخته نشده ام، مسئولان رادیو هم به این دلیل که باری در مصاحبه ای آنها را نقد کرده ام از من عصبانی هستند. البته نقد من دقیق و حساب شده بود اما متممی برای بخشی که از خوبی های رادیو گفته بودم، دارم و آن این که در رادیو امتیازات زیادی هم از قبیل خلوص عوامل، مدیرانی در دسترس و نقدپذیر، برخوردار از سعه صدر، با تولیداتی متنوع، جذاب، ژرف، مبتنی بر مسائل مردم، مفید و حرفه ای وجود دارد که بر همین اساس می شود مجموعه سازمانی رادیو را از تلویزیون «خواستنی تر» دانست.

به گفته درستکار، همکاری وی با شبکه چهار و برنامه های «سیم و زر» و «زمرد» از زمان حضور دکتر رضا پورحسین مدیر این شبکه قطع شده است؛ هرچند با شرایطی که از سوی شبکه مذکور برای او بیان شده بود، احتمالاً می توانست کارش ادامه یابد اما مجموعه عوامل، او را به خداحافظی با شبکه ای که دوست می داشت، واداشت.