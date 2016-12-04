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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

با حکم مدیر حوزه های علمیه صورت گرفت؛

دو انتصاب جدید در مرکز مدیریت حوزه های علمیه

دو انتصاب جدید در مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مدیر حوزه های علمیه در احکامی جداگانه مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی و مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مدیر حوزه های علمیه در احکامی جداگانه حجج اسلام والمسلمین محمد حسن زمانی و سید مفید حسینی کوهساری را به ترتیب به عنوان « مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی» و «مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل» حوزه های علمیه منصوب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی پیش از این معاون بین الملل حوزه های علمیه بود که این معاونت در ساختار جدید حوزه به مرکز ارتباطات و بین الملل تغییر پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری نیز پیش از این مسئول شعبه جامعه المصطفی در اندونزی بود.

کد مطلب 3840132

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