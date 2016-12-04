واکنش بازار ارز به نرخ ارز بودجه ۹۶/دلار آزاد ۳۹۰۸ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز حسن روحانی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را به مجلس ارایه کرد. در این لایحه نرخ دلار ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ کل کشور، حدود۳هزار تومان تعیین شده بود و بر این اساس، نرخ بودجه سال آینده نسبت به نرخ بودجه امسال افزایش خواهد یافت. اعلام این نرخ بودجه‌ای دلار باعث شد قیمت انواع ارز در بازار آزاد مجدد با افزایش مواجه شود. در این میان قیمت دلار ۴۲ تومان، یورو ۳۴ تومان، پوند ۵۲ تومان، درهم امارات ۷ تومان و لیر ترکیه ۱۱ تومان افزایش یافت.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران ۳۹۰۸ تومان، یورو ۴۱۸۸ تومان، پوند ۴۹۲۰ تومان، درهم امارات ۱۰۹۱ تومان و لیر ترکیه ۱۱۷۱ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۲۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۰۰ تومان، نیم سکه ۵۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش دو هزار تومانی، ۱۹۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۸ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۱۰۳ تومان است.