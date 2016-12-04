اجتماع هنرمندان محیطی در «باغ آیین های زینت» روستای سلخ قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره پروژه بین المللی هنر محیطی «کوچرو» با مشارکت ۱۱ هنرمند ایرانی و ۹ هنرمند بین المللی شناخته شده که اغلب مدیران برگزاری جشنواره های هنر طبیعت و زیست محیطی هستند در «باغ آیین های زینت» از فردا ۱۵ آذرماه آغاز می شود و آنها در طبیعت اطراف روستای سلخ کارهای هنری خودشان را ارائه می دهند. همچنین منتخب آثار هنرمندان فردا در نگارخانه پردیس قشم که در روستای سلخ واقع شده است افتتاح خواهد شد.

به گفته احمد نادعلیان دبیر این رویداد هنری، پس از یک هفته فعالیت هنری هنرمندان «کوچرو» برای ادامه برنامه به شهر اصفهان خواهند رفت و پس خلق آثار هنری در بستر خشک رودخانه زاینده رود از آنجا به تالاب گاوخونی خواهند رفت. مقصد بعدی کاشان و طبیعت کویر مرنجاب خواهد بود. در پایان نیز در موزه هنرهای معاصر تهران آثار و نتایج کار هنرمندان ارائه خواهد شد.

نادعلیان درباره این رویداد گفت: در آغاز هزاره سوم کوچ­رو بودن به­ طور بنیادین مورد توجه قرار گرفته و نحوه زیست کوچ­روها الهام­ بخش هنرمندان شده است. سفر کردن لازمه هنر است که کوچرو نامیده می شود. سفر به سرزمین های دیگر زمینه تبادل و تعامل فرهنگی را به همراه خواهد داشت. زمانیکه هنر کوچرو جهانی نامیده می شود لازمه آن سفر به کشورهای مختلف خواهد بود و در چنین شرایطی قلمرو فرهنگ و آشنایی با ناشناخته ها تقویت می شود.

وی ادامه داد: کوچ­رو بودن برای هنرمندان محیطی و آن­هایی که هنرشان وابسته به طبیعت است مهم است. کوچ­روها در طبیعت زندگی می­ کنند اما زمانی­که محیط زندگی خود را در طبیعت ترک می­ کنند هیچ اثر مخربی باقی نمی­ گذارند. به­ طور سنتی معیشت و تمامی محیطی که در آن ساکن هستند و اشیایی که استفاده می ­کنند سازگار با محیط ­زیست بوده است و در درازمدت در طبیعت تجزیه می ­شود. هنری که خود کوچ­روهای گذشته به­ وجود آورنده آن بوده ­اند کمینه­ گرا و ساده و بی ­پیرایه بوده است. هنر محیطی با فطرت انسان و بازی­ های کودکانه ارتباط دارد. کسی بازی با خاک یا چیدن سنگ روی هم را به ما یاد نداد بلکه از اول می ­دانستیم. هنر کوچ­رو نیز از همین جنس است و طبیعی ترین نوع هنر که از گذشته دور برای ما به یادگار مانده است هنر کوچ­رو است.

نادعلیان بیان کرد: وجه مشترک دیگر فضای زیست کوچ­روها و هنرمندان محیطی این است که بین زندگی و هنر و طبیعت پیرامون دیواری وجود ندارد و شرط هر دو فراخی طبیعت پیرامونشان است. زندگی کوچروها در یک منطقه طبیعی وسیع معنی پیدا می­ کند. هنر وابسته به طبیعت و هنر محیطی نیز رفتارهای کوچکی است که کیفیت فضای طبیعی و دگردیسی ادواری چرخه طبیعت به آن معنی می ­دهد. رویکردی که هنرمندان محیطی با عنوان هنر کوچ­رو دنبال می­ کنند و به آن توجه دارند، هنری است که محیط زیست را تکریم می کند. هنرمندان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و طبیعی اثر هنری را شکل داده و در طبیعت ارائه می­ کنند.

وی بیان کرد: پس از چند دهه که از زمان بروز و شکل ­گیری جریان «هنر زمینی» و «هنر محیطی» می گذرد به دلیل بروز بحران های زیست محیطی امروزه حتی خود این هنرها مورد بازنگری قرار گرفته اند. در ساختار نوین امروزیِ هنر کوچ­رو، ما هنری را که در کارگاه شکل گرفته است برای انتخاب مکانی ویژه به طبیعت نمی ­بریم بلکه با الهام از نظام و شرایط طبیعی و همچنین مواد موجود در طبیعت، هنر شکل می‌گیرد. در این نوع هنر حتی شکل و وضعیت صوری هنر با نظام طبیعت به اصل خویش باز می­‌گردد.

دبیر رویداد هنری کوچرو در ایران در پایان گفت: کشور ما می تواند میزبان شایسته ای باشد چراکه به دلیل چهار فصل بودن کشور ایران کوچ­روهای مختلفی هنوز در گوشه­ و کنار آن زندگی می کنند. از سوی دیگر فصل مشترک کلیه ادیان که در جغرافیای فرهنگی ایران وجود دارند احترام به عناصر طبیعت است. نسل جوان ایران که توجه جدی به این هنر داشته است حالا به بلوغ و توانایی هایی دست یافته است که کارهایشان در قلمرو جهانی مورد توجه قرار می گیرد. اما آنچه پرداختن به این موضوع را در کشور ما فوریت می بخشد بحران هایی است که در کشورمان داریم.

پروژه «کوچرو» با حمایت مالی و نظارت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم، مرکز هنر پردیس در قشم و همچنین هنرمندان سرای خورشید در اصفهان برگزار می شود.