روزنامه صبحنو نوشت: «بهترین مهمانیها و جشنها به صورت ticket (بلیتی) در محدوده تهران به زودی... اگر بهدنبال فرصت برای گذراندن وقت خود در کنار عزیزانتان هستید عضو کانال شوید. ما بهترین لحظات را برای شما رقم خواهیم زد...» حتماً شما هم با خواندن این جملات تعجب کردهاید که مگر میشود مهمانی هم از طریق کانالهای تلگرامی آن هم به شکل خرید بلیت برگزار شود؟! مهمانی که قرار نیست نه مهمانها و نه میزبان همدیگر را بشناسند. کافی است بلیت تهیه و بعد از آن مکان مهمانی برای افراد درخواستکننده ارسال میشود. به همین سادگی شما در یک مهمانی که نمیدانید قرار است در آن چه اتفاقی بیافتد دعوت میشوید...
مهمانی به سبکهای مختلف این روزها بسیار باب شده است. مهمانیهایی که برگزارکنندههای آن اکثراً از سبکهای آن سوی آب الهام میگیرند. مراسمی که مثلاً باید پوششهای مشخصی داشته باشند(خز پارتی، سیاه و سفید، سورمهای و قرمز، انیمیشنی و...)، هالووینی، رنگ پارتی، گودبای پارتی، بالماسکه و... که هیچکدام شبیه جشنها و مراسمهای بومی و ایرانی نیستند؛ حالا در بین چنین مهمانیهایی هستند کسانی که از فضای مجازی هم سوءاستفادههای ابزاری میکنند و با راه اندازی کانالهای تلگرامی و... دوستداران این سبک مهمانیها را به سمت خود جذب میکنند. اینبار اما این سبک مهمانی با مهمانیهای دیگر یک فرق اساسی دارد. شما به این مراسم دعوت نمیشوید بلکه برای حضور در آن ثبتنام میکنید، هزینه بلیت حضور در مهمانی را پرداخت و سپس میتوانید در آن شرکت کنید. کاری که معمولاً برای رفتن به کنسرت، ورزشگاه، سینما و... اتفاق می افتد و کمتر پیش آمده برای رفتن به مهمانی هزینهای پرداخت شود.
تبلیغ مهمانی بلیتی از طریق کانالهای تلگرامی
شاید سالها قبل این سبک مهمانی به شکل بلیتی باب بوده اما اینکه بخواهد گروهی این مهمانیها را به شکل علنی تبلیغ و در شبکههای اجتماعی منتشر کنند بسیار کم پیش میآمد. از سال گذشته با رواج استفاده از کانالهای تلگرامی گروههایی به این سبک بیشتر از قبل فعالیتهای خود را از حالت مخفیانه و زیرزمینی خارج و به راحتی در شبکههای اجتماعی برگزاری چنین مراسمی را تبلیغ کردند.
ورود افراد تنها ممنوع
«عزیزان برای رزرو بلیت ابتدا آدرس خود را ارسال کنید تا ما بلیت را با پیک برای شما ارسال کنیم. هنگام دریافت بلیت از مأمور پیک نیمی از مبلغ را به او پرداخت کنید و نیمی دیگر را در روز مهمانی تسویه کنید. آدرس مهمانی به همراه کروکی روی بلیت چاپ شده است. قیمت 70 هزارتومان است. در ضمن از پذیرفتن فرد تنها معذرویم. با سپاس فراوان از اعتماد شما عزیزان.» نکته جالب در این متن تلگرامی تشکر بابت اعتماد و گرفتن نیمی از هزینه در زمان رفتن به مهمانی است و از همه مهمتر اینکه فرد تنها در این سبک مهمانیها راهی ندارد. به احتمال زیاد منظور از تنها نبودن نیز همراه داشتن یک جنس مخالف است. به همین دلیل در توضیحات بعدی آمده: «تمامی عزیزانی که تنها هستند میتوانند با آوردن حداقل یک جفت دیگر برای خود هم رزرو کنند.» شرط و شروط برای حضور در این مهمانیها زیاد است. برای همین حداقل باید حساب برای حضور در آن را کرده باشید.
مهمانیهایی که قرار نیست در آن شرع و عرف و... رعایت شود
درباره این سبک مهمانیها هرطور بخواهیم فکر کنیم نمیشود به سبک آن خوشبین بود و فکر کنیم قرار نیست هیچ حرکت خلاف عفت، شرع و دین رخ دهد. به طوری که در یکی از پیغامهای تلگرامی نیز به این نکته اشاره شده که مشروبات الکلی نیز در آنجا موجود است: «قابل توجه مهمانان عزیز هدف از این برنامه کنار هم بودن و داشتن یک شب خوب است. لطفاً قوانین رعایت بشود. درب ورودی از ساعت 7 و نیم شب باز است. قبل از برنامه «درینک»!! میل نکنید. سرویس فول است و هر چه سریعتر برای تهیه تیکت اقدام کنید.»
تا ولنتاین خبری از مهمانی نیست....
ما هم برای آنکه بتوانیم خودمان را به یکی از این مهمانیها برسانیم و از حال و هوای این سبک مهمانی در قلب پایتخت اطلاع پیدا کنیم با شمارههایی که در تلگرام گذاشته شده بود تماس گرفتیم. خط اول که خاموش بود. خط دوم اما پاسخگویمان بود و گفت این شماره مربوط به بخش سولار است و نمیتواند اطلاعاتی درباره مهمانی در اختیارمان بگذارد.
البته بخش سولار هم فعلاً در بخش تعمیرات به سر میبرد. با سومین شماره که تماس گرفتیم پاسخگویمان بود و از او درباره نحوه برگزاری و تاریخ مهمانی سؤال کردیم و گفت: «فعلاً مهمانیهایمان تمام شده و تا شب ولنتاین مراسمی نداریم. اما قرار است در این شب یک برنامه شاد و مفصل داشته باشیم.» بعد از این صحبتها خود را نگران نشان دادیم که آیا احتمال دارد آن مکان شناسایی شود و پلیس برای دستگیری مهمانها اقدام کند که گفت: «تا به حال که چنین اتفاقاتی نیفتاده و هر وقت مهمانی گرفتهایم بیخطر بوده.» بعد از آنکه شوق و ذوق ما را برای حضور در مهمانی میبیند قول میدهد که بهزودی ما را در گروه تلگرامی مربوط به مهمانی ولنتاین عضو کند؛ میزبانانی که قرار است کاری کنند تا به حاضران بسیار زیاد خوش بگذرد!
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