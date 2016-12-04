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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

همزمان با بزرگداشت مقام دانشجو؛

مسائل صنفی دانشجویان در علوم پزشکی شهید بهشتی بررسی می شود

مسائل صنفی دانشجویان در علوم پزشکی شهید بهشتی بررسی می شود

به مناسبت ۱۶ آذر سالروز گرامیداشت روز دانشجو، مراسم روز دانشجو با حضور دانشجویان و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این مراسم به همت معاونت دانشجویی فرهنگی با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه در روز سه شنبه، ۱۶ آذر و همزمان با روز دانشجو برگزار می شود.

در این مراسم برنامه های متنوعی از جمله بررسی مسائل صنفی دانشجویان با حضور دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مسئولان مربوطه، مناظره سیاسی با موضوع عملکرد دولت یازدهم با حضور محمدجوادحق شناس و مهدی بلوکات اجرا می شود.

اجرای موسیقی زنده، تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه و قرعه کشی کمک هزینه سفر کربلا از دیگر برنامه هایی است که در این مراسم برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می توانند در بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۶ آذر در تالار امام خمینی(ره) دانشکده پزشکی در این مراسم حضور یابند.

کد مطلب 3840209

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