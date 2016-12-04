پلیس قلابی در کنگاور دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار "منوچهر امان اللهی" اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان کنگاور حین گشت زنی، متوجه شدند یک مأمور پلیس پس از خرید از یک مغازه، بدون اینکه پولی پرداخت کند با یک دستگاه خودوری پراید از محل متواری می شود، لذا با خودروی گشت فرد مظنون را تعقیب می کنند، اما وی موفق به فرار شد.

وی افزود: بر اساس استعلام پلاک خودرو مشخص شد که سواری پراید در تهران به سرقت رفته است و طبق اظهارات صاحب مغازه، این شخص مبالغی کارت شارژ تلفن همراه خریداری کرده و به این بهانه که کیف پولش داخل ماشین جا مانده است و تا چند دقیقه دیگر با پول برمی گردد، سوار ماشین شده و فرار کرده است.

مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: شماره پلاک خودرو به تمامی واحدهای گشت انتظامی کنگاور اعلام شد و پس از حدود ۱۴ ساعت خودرو در یکی از خیابان های فرعی رویت و مورد تعقیب قرار گرفت، اما متهم متوجه حضور پلیس شده و با ترک خودرو، اقدام به فرار کرد و وارد یک منزل مسکونی شد و قصد داشت از طریق پشت بام منازل از دید رس پلیس خارج شود.

سردار امان اللهی با بیان اینکه همکاری به موقع مردم با عوامل انتظامی منجر به دستگیری متهم شد، تصریح کرد: مأمور قلابی که لباس انتظامی نیز به تن داشت، در بازجویی های خود اعتراف کرد که به دلیل اعتیاد به مخدر شیشه، اقدام به اخاذی از شهروندان کنگاوری کرده است.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم ۲۸ ساله، متأهل بوده و پیش از این هیچگونه سابقه کیفری نداشته است، همچنین منزل وی در تهران می باشد و پس از سرقت یک دستگاه پراید، جهت اخاذی و تأمین موادمخدر به شهرستان کنگاور آمده است.

وی خاطرنشان ساخت: مأمور قلابی تا امروز هشت شاکی دارد و هنوز مشخص نیست که آیا در سایر استان های کشور نیز با همین روش اقدام به اخاذی کرده است یا خیر.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه از این فرد یک قبضه اسلحه کلت پلاستیکی، دستبند و مقادیری مواد مخدر کشف شده است، افزود: بر اساس گفته های مالباختگان، متهم از گوشت مرغ تا مخدر شیشه به بهانه ترخیص خودرو از پارکینگ پلیس، همراه نداشتن پول و ... اخاذی کرده است.

وی یادآور شد: مأمور قلابی به همدستی با یکی از خرده فروشان موادمخدر اعتراف کرده که از طریق وی برخی از طعمه ها را به دام انداخته و مواد مخدر مصرفی خود را تأمین کرده است.

مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهمان به مراجع قضائی معرفی شده اند، از شهروندان خواست چنانچه مورد اخاذی این مأمور قلابی پلیس قرار گرفته اند، در صورت داشتن شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کنند.