تربیت مفسر قرآنی و پرداختن به علم از نیازهای روز وقف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جوادی آملی در جمع رئیس و مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: سازمان اوقاف باید در کنار همه فعالیت‌های خود، به امور قرآنی اهمیت زیادی بدهد که نمونه بارز آن، دانشکده علوم قرآنی است.

وی با اشاره به لزوم شناسایی نیازهای روز جامعه برای وقف افزود: مردم باید بدانند چه چیزی را و برای چه باید وقف کنند.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: انجام وقف برای تفسیر، تربیت دانشجوی علوم قرآنی و چاپ کتاب‌های روایی و قرآنی از جمله اموری است که در شرایط کنونی توجه به آنها ضروری است.

آیت‌الله جوادی آملی علم و دانش و توسعه آن را از جمله نیازهای روز جامعه برای وقف دانست و تصریح کرد: چنانچه در شرایط کنونی انرژی هسته‌ای احتیاج داشت باید برای آن بودجه صرف شود یا چنانچه دانشجویی برای کشف دارویی کمک مالی احتیاج داشت مقداری برای او، مقداری برای حوزه و مقداری برای دیگر عرصه‌ها وقف شود.

مفسر قرآن کریم افزود: برای تأمین جهیزیه، بسیاری از مردم پیش‌قدم می‌شوند ولی امور دیگری هستند که معمولا کسی به آنها توجهی ندارد در حالیکه وقف برای آنها ضروری است.

وی با اشاره به اقدام سید مرتضی برای احیای وقف و پیشگام بودن خودش در این زمینه عنوان کرد: اقدام او سبب شد حوزه علمیه نجف مسیر تعالی را بپیماید و به جایگاه کنونی خود دست یابد.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به جذب بسیاری از طلاب به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف پیش از پرداختن جدی به درس و بحث حوزوی اظهار داشت: سازمان اوقاف در بحث قرآنی باید در این راستا حرکت کرده و از بین ۱۰ هزار نفر دانشجوی قرآنی ۱۰ نفر مفسر تربیت کند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بخش پایانی صحبت‌های خود را به اهمیت و جایگاه بقاع متبرکه اختصاص داد و افزود: همه ما وامدار امامزادگان هستیم زیرا حیات معنوی ما به واسطه آنهاست؛ همین سادات و امامزادگان پادشاهان صفوی را تربیت و هدایت کردند، آنها اهل بیت(ع) را به مردم معرفی و مسیر صحیح زندگی را به مردم نشان دادند.