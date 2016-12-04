توقیف لنج کالاهای قاچاق/ کشف ۴۵۹۳ گوشی همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارقلندر لشکری گفت: مرزنشینان استان بوشهر در راستای تعامل و همکاری با مرزبانان با آگاهی از قصد چند سودجو برای ورود غیرقانونی مقادیر زیادی کالای قاچاق به کشور، بلافاصله موضوع را به دریابانان اطلاع دادند.

وی افزود: مرزبانان با افزایش اقدامات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس منطقه، یک لنج متعلق به قاچاقچیان را به محض ورود به آب های کشور شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده دریابانی استان بوشهر ادامه داد: در بازرسی از شناور توقیفی، مقادیر زیادی انواع کالاهای خارجی قاچاق شامل بیش از ۳۸۰ هزار عدد قرص نیروزا، ۱۶ تن برنج، بیش از یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم چای، چهار هزار و ۵۹۳ عدد گوشی همراه و ۳۹ هزار و ۷۱۹ عدد لوازم جانبی گوشی همراه کشف کردند.

وی افزود: ۳۰ هزار متر پارچه و دیگر اقلام از قبیل تبلت، قطعات الکترونیکی، ساعت مچی، لوازم صوتی خودرو ،روغن زیتون، ادویه جات، انواع مواد آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی و... از دیگر کشفیات بود.

فرمانده دریابانی استان بوشهر به دستگیری ۵ متهم در این عملیات اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله های مکشوفه را بیش از ۷۴ میلیارد ریال برآورد کردند.