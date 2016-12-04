به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی محمدیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در دین اسلام تاکید ویژه‌ای به موضوع وقف شده است و از وقف به عنوان یکی از عوامل رفع آسیب‌ها و مشکلات در جامعه یاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر همواره در زمینه وقف حضور و مشارکت داشته‌اند، اضافه کرد: در دوره‌های مختلف شاهد فراز و نشیب‌هایی در زمینه وقف هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم رسانه‌ها در ترویج فرهنگ وقف، ادامه داد: تمام جامعه از وقف بهره‌مند می‌شوند و وقف هیچ‌گاه از بین نمی‌رود.

وی با اشاره به تفاوت نیت واقفان در استان‌های مختلف، افزود: در استان بوشهر با توجه به مشکلات کم‌آبی شاهد وقف آب‌انبارهای متعددی بودیه‌ای و امروز نیت واقفان تغییر کرده است.

حجت‌الاسلام مرتضی محمدیان خواستار گسترش وقف در زمینه قرآن و معارف اسلامی شد و ادامه داد: مردم به قرآن علاقه فراوانی دارند و امیدواریم شاهد گسترش وقف در این زمینه باشیم.

وی با اشاره به اینکه در استان بوشهر ۲۰ مدرسه وقفی و ۱۲ موقوفه سلامت وجود دارد، بیان کرد: حوزه‌های علم و سلامت از بخش‌های مهم در موقوفات هستند.