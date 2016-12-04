پوستر ویژه ۹ ربیع الاول رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسجد مقدس جمکران، ابراهیم صدوقی مدیر آفرینشهای هنری مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: پوستر ویژه روز نهم ربیع الاول که مصادف با آغاز امامت امام زمان(عج) است در حضور آیت الله علوی گرگانی رونمایی شد.
وی با بیان اینکه مسجد مقدس جمکران برای معرفی ویژه برنامههای خود پوسترهایی را طراحی و چاپ میکند، افزود: پوستر نهم ربیع الاول با شعار «السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم» طراحی شده که ویژه برنامههای مسجد مقدس جمکران در این روز هم بر روی آن معرفی شده است.
مدیر آفرینشهای هنری مسجد مقدس جمکران ادامه داد: پوستر ویژه نهم ربیع الاول به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده که بر روی خروجی پایگاه های اینترنتی عتبههای مشهد مقدس، کربلای معلی، نجف و کاظمین نیز قرار خواهد گرفت.
وی گفت: مسجد مقدس جمکران پس از رونمایی از این پوستر، اقدام به چاپ و نصب گسترده آن در سطح شهر مقدس قم خواهد کرد.
صادقی در پایان با اشاره به اینکه این پوستر از سوی خانه طراحان مهدوی طراحی شده است، اظهار داشت: خانه طراحان مهدوی تحت اشراف مدیریت آفرینشهای هنری مسجد مقدس جمکران فعالیت میکند که هنرمندان فعال در زمینه مهدویت در این تشکل شرکت میکنند.
قم - پوستر ویژه روز نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) با حضور آیت الله علوی گرگانی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسجد مقدس جمکران، ابراهیم صدوقی مدیر آفرینشهای هنری مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: پوستر ویژه روز نهم ربیع الاول که مصادف با آغاز امامت امام زمان(عج) است در حضور آیت الله علوی گرگانی رونمایی شد.
نظر شما