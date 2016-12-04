اورژانس بیمارستان ها قبلا تبعیدگاه پزشکان و پرستاران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز یکشنبه در دومین کنگره ملی تروما در کتابخانه ملی ایران، از وجود ۱۲۰ بیمارستان تروما در کشور و بازسازی و نوسازی آنها ابراز خرسندی کرد و افزود: در ۵۷۰ بیمارستان دانشگاهی، بخش اورژانس نوسازی و بازسازی شده است اما در ۱۲۰ بیمارستان، به طور خاص، تجهیزات و امکانات تروما متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته بخش اورژانس کمتر مورد استقبال نیروهای انسانی بود، اظهار داشت: در حال حاضر کمترین مشکل در بخش اورژانس بیمارستان ها است زیرا بیشترین پرداخت ها در این بخش است و ۷۰ درصد از نیروهای انسانی آن باید سابقه فعالیت بیش از ۵ سال داشته باشند و بخش اورژانس همانند دوران گذشته، تبعیدگاه نیروهای پزشکی و پرستاری نیست و به رغم عدم اجازه استخدام، با افزایش کارانه و جذب نیروهای قراردادی سعی کردیم که مشکلات نیروی انسانی در این بخش را کاهش دهیم.

وزیر بهداشت با اشاره به تصویب لایحه تبدیل اورژانس کشور به سازمان در کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: امیدواریم این سازمان در آینده بتواند خدمات ارزنده خود را به مردم ارائه دهد و اگر هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف باشد، اورژانس می تواند عملکرد بهتری داشته باشد و امیدوارم که در کشور شاهد افزایش هم افزایی و همدلی بین دستگاه های مختلف امدادی باشیم.

هاشمی اظهار داشت: تعداد فارغ التحصیلان اورژانس در کشور حدود ۲ برابر شده و به رغم اینکه برخی از همکاران ما در گروه های مختلف آموزشی، با افزایش ظرفیت رشته اورژانس مخالف بودند اما این افزایش نیروها با توجه به تعداد حوادث بسیار بالا در کشور، نقش مهمی در مدیریت اورژانس های بیمارستانی و کاهش صدمات و عوارض ناشی از سوانح دارد.

وزیر بهداشت هیچ کمکی به مردم را بالاتر از پیشگیری ندانست و گفت: پیشگیری، وظیفه کل نظام و قوای سه گانه است و جای تاسف است که ایران با وجود فرهنگ قوی و غنی، اسلامی و الگوهای ارزشمندی که دارد، جوانان خود را در سوانح و حوادث از دست بدهیم و به آن عادت کنیم و آن را به قضا و قدر و مسائل پیچیده گره بزنیم.

هاشمی گفت: قوای سه گانه در مورد حوادث و سوانح که آسیب ها و مشکلات های اجتماعی و اخلاقی را به دنبال دارد، اهتمام ویژه ای داشته باشد و به نظر من برخی افراد یا نمی خواهند در این مورد چیزی بدانند و چشم خود را بسته اند و یا از تبعات آن آگاهی ندارد. روانشناسان و افرادی که با جامعه سر و کار دارند این مشکلات را درک می کنند به خصوص اینکه در برخی از خانواده پدر و مادر جان خود را از دست می دهند و مشکلات زیادی برای جوانان پیش می آید و لازم است که سرچشمه مشکلات را از بین ببریم.

وی با اشاره به تلفات و معلولیت های ناشی از نزاع در کشور، یادآور شد: باید در حوزه اجتماعی به این نزاع ها توجه داشته باشیم و برای تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی و سلامت روحی و روانی مردم که آن هم می تواند تروما و ضربه باشد، برنامه ریزی داشته باشیم.

وزیر بهداشت گفت: از برگزار کنندگان کنگره ملی تروما که در دوان دفاع مقدس نیز به رزمندگان خدمات ارزشمندی را ارائه دادند تشکر می کنم اما مشکل تروماو مصدومیتها ، منحصر به دوران دفاع مقدس نیست و امروزه یکی از مصیبت های ما و غصه های هر خانواده ایرانی آمار بالای سوانح و حوادث در کشور است .

وی با اشاره به جان باختن تعداد زیادی از نیروهای جوان و کارآمد کشور در حوادث و سوانح جاده ای در هر سال، گفت: هر سال در کشور حدود ۱۸ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر بر اثر این حوادث، دچار معلولیت می شوند و گرفتاری های زیادی از نظر روحی، روانی و اجتماعی برای مردم و کشور به وجود می آید که جای تاسف و غصه دارد که چنین نیروهای جوانی که برای آنها هزینه های زیادی شده را از دست می دهیم.

هاشمی ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث و سوانح، یادآور شد: بخشی از پیشگیری، مربوط به رفتار مردم و بخش دیگر در سیاست هایی است که مسئولان تدوین و تهیه می کنند و امیدوارم که این کنگره فقط به حوزه درمان توجه نداشته باشد و مساله پیشگیری از اولویت های اصلی و اساسی آن باشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در حوزه درمان در برخی از حوزه ها به دلیل وقوع حوادث زیاد در کشور، صاحب سبک هستیم و پیشرفت کرده ایم اما اگر نتوانیم پیشگیری کنیم، در حوزه درمان فلج خواهیم شد در دو سه هفته اخیر، حوادث تلخ زیادی در کشور رخ داد که می توانست موجب فوت یا معلولیت مردم نشود در اخبار مشاهده کردم که وانتی در بندرعباس ۱۸ دانش آموز را سوار کرده و واژگون شده، حدود ۴۰ دانش آموز دختر که در حال اعزام به مناطق راهیان نور بودند در یک اتوبوس دچار سانحه شدند و یا ده روز پیش شاهد برخورد دو قطار در سمنان بودیم.

هاشمی در ادامه افزود: حوادث تروریستی ممکن است قابل پیشگیری نباشد اما به اعتقاد من، با درایت و هوشمندی می توان از این حوادث پیشگیری کرد چطور در پیاده روی اربعین، با شرایط دشوار عراق، اتفاقی رخ نداد اما به محض اتمام اربعین حسینی، نگاه امنیتی فروکش کرد و تعدادی از هموطنانمان در حدود ۱۰۰ کیلومتری خاک ایران، جان خود را از دست دادند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور و مسئولان آن، توانایی «نه» گفتن است، گفت: در کشور به صلوات فرستادن و کف زدن عادت کرده ایم و همیشه به تایید کردن کارهای بد و نامناسب، عادت کرده ایم به عنوان نمونه سالهای طولانی است که خودرو در کشور تولید می شود اما اگر دستگاه انتظامی بخواهد ایمنی آن را تایید نکند، عنوان می کنند که اشتغال از بین می رود، کارخانه ها تعطیل می شوند و سرنوشت خودروی ملی نامعلوم می شود و اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود و اگر بخواهد بر موضع خود مبنی بر نا ایمن بودن خودروها ایستادگی کند، در برابر آن مقاومت می شود.

هاشمی تاکید کرد: در بسیاری از موارد در کشور، باید «نه» بگوییم و ایستادگی کنیم البته تحمل آن برای مردم هم قابل قبول است به شرطی که پارتی، رانت و خط ویژه وجود نداشته باشد و اگر در ترافیک، صنعت و مالیات و... محدودیتی ایجاد می شود، نباید تبعیضی وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به جایگاه پنجم ایران از نظر تلفات و معلولیت های ناشی از حوادث و سوانح، یادآور شد: اگر از نظر تعداد سالهای عمر از دست رفته افراد جامعه به این مساله نگاه کنیم، رتبه ایران در جهان نامناسب تر می شود و سومین دلیل مرگ در کشور نیز سوانح و حوادث ترافیکی است زیرا در برخی از موارد، نمی توانیم "نه" بگوییم و بر موضع خود ایستادگی کنیم.

هاشمی گفت: آیا فقط باید منتظر باشیم تا قطار، هواپیما، خودرو و موتورسیکلت هایی در کشور دچار سانحه شوند و بعد به درمان آنها بپردازیم. درمان سانحه دیدگان طولانی مدت است و نیاز به درمان های پیشرفته و اعمال جراحی متعددی دارند که نظام بیمه آمادگی پوشش آن را ندارد و هزینه زیادی به مردم تحمیل می شود. همه اعتقاد دارند که موتورسیکلت یکی از عوامل مهم مرگ در کشور است اما هر روز تولید می شود و متوقف نمی شود.

وی تصریح کرد: اگر به آمار تلفات جاده ای در کشور توجه کنیم متوجه می شویم که کدام خودرو بیشتر دچار حادثه شده و اگر از ایمن بودن آن اطمینان نداریم، چرا اجازه تولید آن را می دهیم؟ بنابراین اگر نتوانیم در بخش پیشگیری، اقدامات ویژه ای را انجام دهیم در بخش درمان نیز ناتوان خواهیم بود و به قدری که در رسانه ها بر حوزه درمان متمرکز هستیم به اصل و سرچشمه آن توجه کمتری داریم؛ اگر آمبولانس به محل حادثه با تاخیر برسد و یا پزشک و پرستاری تخطی کنند، در همه رسانه می بینیم که از آن گفته شده که البته حق و درست است که باید مطالبه، سئوال و مواخذه کنیم اما به علت این اتفاقات توجهی نداریم.

هاشمی با اشاره به حادثه برخورد دو قطار در سمنان در هفته گذشته، اظهار داشت: علت این سانحه در عدم مسئولیت پذیری یک فرد خلاصه می شود ، ولی ستاد بحران که به این مسائل رسیدگی کند و ممکن است نیاز به این ستاد هر چند سال یکبار اتفاق بیفتد آیا آمادگی مقابله دارد؟ آیا دستگاه ها برای مواجه با چنین حوادثی از امکانات لازم برخوردارند ؟ آیا جاده مناسب برای دسترسی و امکانات لازم پیش بینی شده است؟ اما برای من مهم است که آمبولانس کی به محل حادثه رسیده و یا برای مسئولان آتش نشانی باید مهم باشد که خودروهای آتش نشانی چه زمانی به آن محل رسیده اند تا درس عبرتی برای حوادث آینده باشد و در برخورد با خاطی یا خاطیان حوادث، ترحم نداشته باشیم و انقلابی عمل کنیم نه به این معنی که حق فردی را ضایع کنیم بلکه به نحوی برخورد کنیم که بازدارنده باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: هر هفته در کشور بر اثر حوادث و سوانح، به اندازه سرنشینان دو هواپیما یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر جان خود را از دست می دهند بنابراین باید بیشتر از درمان، بر پیشگیری توجه و تاکید داشته باشیم و باید تصمیمات پیشگیرانه ای در مجلس و دولت تصویب شود و متاسفانه هر کجا که اشتباهی اتفاق می افتاد به دلیل اینکه از مردم رای می خواهیم و یا می خواهیم محبوب بمانیم، اشتباه ها را نادیده می گیریم و آن را تایید می کنیم.