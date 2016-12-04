به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه تا کنون بیش از ۶ هزار و پانصد نفر شرکت کرده‌اند و ۳ هزار عکس در بخش مسابقه و بخش جنبی دریافت شده است و با توجه به روند دریافت آثار، مهلت دریافت آثار تا سه شنبه شانزدهم آذرماه تمدید شد تا علاقه مندانی که تاکنون امکان ارسال عکس های خود را نیافته اند نیز بتوانند در این مسابقه شرکت کنند.

با توجه به حجم بالای تصاویر ارسال شده، بارگذاری عکس در صفحه «عشاق الحسین» در شبکه اجتماعی اینستاگرام ادامه خواهد داشت. پس از پایان بارگذاری تصاویر مرحله انتخاب بیشترین لایک ها و برگزیدگان مردمی، آغاز می شود. سایر برگزیدگان مسابقه از طریق رای داوران انتخاب می شوند.

مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» که در قالب کمپین عشاق الحسین برای دومین سال متوالی برگزار می شود، قصد دارد لحظه های ناب پیاده روی اربعین را ثبت کند و از شرکت کنندگان در این مسابقه دعوت کرد تا با میزبان عراقی یا دوستان غیرایرانی در مسیر پیاده روی اربعین عکس سلفی بگیرند و برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.

شخصیت های مذهبی، سینمایی، تلویزیونی و ورزشی همچون علی انسانی شاعر و مداح، افسانه بایگان بازیگر، رسالت بوذری مجری، محمد سلوکی مجری، محسن افشانی مجری و بازیگر، فضه سادات حسینی مجری، حسین شمس مربی فوتسال ، بهرام عظیمی طراح و انیماتور، حبیب احمدزاده نویسنده و محمدعلی شعبانی مستندساز به این کمپین پیوسته اند. این چهره ها یا در تصاویر دوستان اربعین حضور یافته اند یا از دوستان اربعینی شان عکس گرفته اند و برای شرکت در این کمپین ارسال کرده اند.