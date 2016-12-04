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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

جانسون: احتمال مشارکت انگلیس در امور اتحادیه اروپا بعد از برگزیت

جانسون: احتمال مشارکت انگلیس در امور اتحادیه اروپا بعد از برگزیت

وزیر امور خارجه انگلیس امروز در اظهاراتی عنوان داشت که بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) احتمال مشارکت آن در برخی از امور اتحادیه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بوریس جانسون» با بیان این مطلب گفت: انگلیس می تواند بعد از برگزیت در برخی از برنامه های اتحادیه اروپا مشارکت کند اما این به معنای حضور بلند مدت در بروکسل نیست.

بازرگانان، سرمایه گذاران، مقامات و نمایندگان مخالف برگزیت خواهان آن هستند که دولت انگلیس شفاف سازی بیشتری در خصوص مذاکرات خود با اتحادیه اروپا در مورد برگزیت داشته باشد.

بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس، با این وجود تا کنون در خصوص شفاف سازی و دادن توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرده است.

بر اساس رای دادگاه عالی انگلیس، آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا باید به تائید مجلس عوام برسد و این در حالی است که دولت انگلیس با این وضعیت مخالف است چون برگزیت مخالفان زیادی در مجلس دارد.

در این میان اما «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در سخنانی اعلام کرد که کشورش باید به رهبری دنیای مدرن پس از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) بپردازد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایفای نقش رهبری انگلیس باید آرام و قاطعانه باشد تا بتواند عصر نوینی از جهانی سازی را در همه جا پیاده سازی نماید.

کد مطلب 3840602
عبدالحمید بیاتی

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