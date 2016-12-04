به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت اولین شهید رسانه استان بوشهر با اشاره به نقش بسیج رسانه در گرامیداشت شهدای رسانه اظهار داشت: حقیقتا بسیج رسانه یک جایگاه ویژه در بزرگداشت شهدای رسانه که فرماندهان بصیر جنگ نرم هستند بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: در این خصوص بسیح رسانه استان بوشهر به خوبی توانسته است یاد، نام و تفکر شهید رسانه استانمان را در مناسبتهای مختلف تبیین کند.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: شهید شاهینی نمونه کامل یک نیروی ولایتمدار بود و اگر بخواهیم شاخصههای ایشان را برشماریم، غیر از زمانشناسی و دشمن شناسی، ایشان دارای روحیه انقلابی بود.
وی بیان کرد: کسانی که این شهید بزرگوار را میشناختند میدانند که در تمام عمر پر برکتش چه در ایام تحصیل و چه در ایامی که در صدا و سیما مشغول بود، در دفاع از انقلاب و ارزشهای انقلابی لحظهای مماشات نمیکرد.
رضایی اضافه کرد: شهید شاهینی بدون تساهل و تسامح با تمام وجود از انقلاب و ولایت در هر شرایطی دفاع میکرد و معتقد بود دفاع از نظام اسلامی به مثابه جهادی است که وظیفه تمام وفاداران به نظام است.
وی افزود: در اوج تهاجم شدید برخی جریانات افراطی داخلی به ارزشهای انقلابی، شهید شاهینی با تمام وجود به مقابله با این جریانات پرداخته بود و بدون لحظهای درنگ در هر مکانی به بصیرتبخشی انقلابی در افشای این جریانهای مخرب اقدام میکرد.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: امروز به اعتقاد بنده امثال شهید شاهینی بهترین نمونه عینی برای الگوگیری نسل جوان در دفاع انقلابی از ارزشهای اسلامی است.
وی اظهار داشت: گرامیداشت این شهید بزرگوار و انقلابی در واقع گرامیداشت ارزشهای انقلابی است که باید این ارزشها به عنوان الگو همیشه جلوی چشمانمان باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار بسیجی شهید حاج داریوش شاهینی، مدیر گروه اجتماعی شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۸۴ بر اثر سقوط پرواز هرکولس سی ـ ۱۳۰ نیروی هوایی ارتش در تهران به همراه جمعی از اصحاب رسانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
آئین گرامیداشت سالروز شهادت شهید داریوش شاهینی اولین شهید رسانه استان بوشهر در گلزار شهدای آبپخش برگزار شد و خبرنگاران با این شهید تجدید میثاق کردند.
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