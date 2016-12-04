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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

نتانیاهو با تکرار مواضع نخ نمای پیشین مدعی شد؛

موشک های بالستیک ایران بالاخره به آمریکا نیز می رسند!

موشک های بالستیک ایران بالاخره به آمریکا نیز می رسند!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مدعی شد: ایران به ساخت موشک‌ های بالستیک اهتمام ورزیده است؛ موشک هائی که بالاخره به آمریکا نیز می رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز در اظهاراتی اعلام کرد که به دنبال رایزنی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره توافق هسته ای ایران است.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست «سابان» در «واشنگتن دی سی» در این باره مدعی شد: ایران پس از توافق هسته ای مواضع متخاصمانه تری را اتخاذ کرده است. وقتی می گویم متعهدیم تا مانع از دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای شویم؛ یعنی به دنبال این کار هستیم.

وی در ادامه گفت: اینکه چگونه با توافق هسته ای باید برخورد کنیم، موضوعی است که آن را با ترامپ مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد. می دانم که ایران به توافق هسته ای پایبند خواهد بود؛ چرا که این امر به تهران این امکان را می دهد تا به برنامه هسته‌ ای صنعتی راه یابد.

نخست وزیر رژیم کودک کُش صهیونیست افزود: ایران به ساخت موشک‌ های بالستیک اهتمام ورزیده است؛ موشک هائی که بالاخره به آمریکا نیز می رسند.

کد مطلب 3840907

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    نظرات

    • مهدی داداش نژاد از تبریز IR ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
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      تحریم 10ساله که سهله به حول و قوه الهی چند صد سالم تحریم بشیم برای دفاع از اسلام و انقلاب مقاومت خواهیم کرد ان شاءالله.

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