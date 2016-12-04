هلاکت ۵۰ تروریست در حومه ادلب و حماه/ زخمی شدن ۷ سوری در شمال حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری ها میان ارتش سوریه با گروه های تروریستی و مسلح در حلب با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، گروه های مسلح شهرک های شیعه نشین نبل و الزهراء در حومه شمالی حلب را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که منجر به زخمی شدن ۷ شهروند از جمله چند زن و کودک شد.

مناطق تحت محاصره فوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب نیز هدف حملات خمپاره ای گروه های مسلح قرار گرفت که منجر به زخمی شدن ۲ کودک پسر و دختر به نام های «عباس عباس» و «ریم عباس» شد.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش سوریه ۵۰ عضو گروه تروریستی موسوم به جیش الفتح را در اللطامنه، کفرزیتا، کفرنبل و کفرسجنه واقع در حومه حماه و ادلب به هلاکت رساندند.

گفتنی است، اخیرا وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه بر ۳۰ محله در شرق حلب مسلط شده و بیش از ۲۵۰۰ فرد مسلح در مناطق مختلف سوریه طی هفته گذشته مشمول عفو شده اند.