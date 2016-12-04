طرح های پژوهشی گلستان متناسب با نیاز منطقه تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد، شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح برنامه های هفته پژوهش در گلستان اظهار کرد: شانزدهمین نمایشگاه و برنامه هفته پژوهش به میزبای دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان آغاز شد.

وی شعار امسال هفته پژوهش را «پژوهش تقاضا محور، تجاری سازی فناری زیربنای اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد و گفت: این شعار در راستای اقتصاد مقاومتی است و نقش پروژهش را در دستیابی به این هدف نشان می دهد.

نجفی نژاد با بیان این که دانش بنیان بودن اقتصاد یکی از نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی نقش کلیدی در دانش بنیان شدن اقتصاد دارند.

وی ادامه داد: تلاش مراکز علمی باید با نیازهای هر منطقه گره بخورد و کارهای پژوهشی در راستای ایجاد ثروت باشد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تبدیل یافته ها به محصول را از نکات مهم در حوزه پژوهش برشمرد و خواستار برنامه ریزی پژوهشتگران در این مسیر شد.

وی با یادآوری این که ریاست شورای سیاستگذاری هفته پژوهش برعهده استاندار است، بیان کرد: برای هفته پژوهش در گلستان برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده که جشنواره ایده های برتر، جشنواره دانش آموزی و تجلیل از فناوران برتر استان بخشی از این برنامه ها است.

نجفی نژاد گلستان را استانی نیازمند توسعه معرفی کرد و ادامه داد: مردم گلستان از نظر سرانه و درآمد از میانگین کشوری هم پایینتر هستند و به همین دلیل نیاز جدی به تولید ثروت و اشتغال داریم.

وی یکی از راهکارهای تولید ثروت را توجه به مسائل پژوهشی عنوان کرد و گفت: اگر سمت پژوهش های تولید محور برویم برای استان تولید ثروت خواهد داشت و این مساله اقتصاد گلستان را تقویت می کند.

دبیر کل استانی ستاد هفته پژوهش و فناوری گلستان نقش دانشگاه ها را در تبدیل پژوهش به ثروت بسیار مهم و سنگین دانست و خاطرنشان کرد: سند آمایش سند آمایش توسعه استان در حال تدوین است و در مراحال پایانی کار است. اما باید سند علم و فناوری آمایش استان هم تدوین شود.

وی خواستار اولویت بندی طرح های تحقیقاتی بر اساس نیاز استان شد و گفت: باید ظرفیت بالای تحقیقاتی در جهت رفع نیازهای استان به کار گرفته شود.

نجفی نژاد با بیان این که هنگام کسری بودجه نباید اعتبارهای طرح ها تحقیقاتی کم شود، اضافه کرد: متاسفانه شاهدیم هرگاه از نظر اعتباری دچار مشکل می شویم به سراغ اعتبار طرح های پژوهشی می رویم و این یعنی اعتقادی به پژوهش وجود ندارد زیرا اهمیت تحقیقات و پژوهش در جایی است که باعث ثروت می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصمیمات دولت زمینه توسعه برنامه های پژوهشی فراهم شود.