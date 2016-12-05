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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

همزمان با دهه وقف ۱۵ موقوفه جدید در زنجان ثبت شد

همزمان با دهه وقف ۱۵ موقوفه جدید در زنجان ثبت شد

زنجان- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: همزمان با هفته وقف ۱۵ وقف جدید در استان زنجان ثبت شده است.

حجت الاسلام احمد نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: طی دهه وقف ۱۵ موقوفه جدید در استان زنجان ثبت شد و ارزش ریالی این موقوفات ۹ میلیارد ریال بوده و در بخش های زراعی و تجاری بوده است. 

وی اظهار کرد: این موقوفات در راستای ساخت مسجد، غسالخانه و خدمات بین راهی، زمین زراعی بوده است. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به موقوفات انجام شده طی سال جاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هشت ماهه سالجاری ۴۰ وقف در استان ثبت شده و به علت تورم وقف ها کاهش یافته است. 

نیکنام تاکید کرد: وقف های انجام شده طی  هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

نیکنام  با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود، تصریح کرد:ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با تاکید بر اینکه رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند، افزود: حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.

کد مطلب 3841070

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