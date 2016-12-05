اقتصاد مقاومتی یکی از سیاست های راهبردی برای مقابله با مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدنقی لطفی امروز در همایش نقش ائمه جمعه در شهرستان دهلران اظهار داشت: دشمنان سعی داشته اند با به وجود آوردن مشکلات برای اقتصاد کشور به نظام ما آسیب برسانند و با همین راهکار برنامه ریزی هایی را در دستور کار قرار داده اند.

وی ادامه داد: البته برخی اظهار نظرات مسئولان همچون خالی بودن خزانه و لزوم کنار آمدن با کدخدا نیز در شدت دادن به تحریم ها و فشارها از سوی دشمنان بی تاثیر نبوده است.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام اظهار داشت: اقتصادمقاومتی از جمله راهکارهایی است که از سوی رهبری بیان شد که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علم اقتصاد هم قرار گرفت و امسال نیز به صورت تاکید اقدام و عمل را در این زمینه خواستار شدند.

وی ادامه داد: در اربعین امسال خیل عظیم مردم کشور با وجود تقسیم بندی‌هایی که برای استفاده از دیگر مرزهای رسمی کشور شده بود به پایانه مرزی مهران مراجعه داشتند که عمده دلیل این مراجعه میلیونی نزدیکی و امنیت این مرز است.

وی با اشاره به حجم عظیم تردد زائران از مرز مهران به پارک ۸۵ هزار خودرو در مهران اشاره و افزود: بر اساس آمار رسمی امسال در مرز مهران امسال ۱۰ برابر سال گذشته پذیرایی از زائران انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام تصریح کرد: رایزنی‌های لازم برای بازگشایی رسمی مرز چیلات دهلران در دستور کار است و امیدواریم که امسال این مرز برای استفاده به عنوان مرز رسمی برای تردد زائران باز شود.