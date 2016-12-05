به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در دومین همایش ملی خدمات ICT روستایی و خدمات عمومی اجباری مخابراتی با اشاره به برنامه‌های دولت برای ارتباط‌رسانی به روستاها، گفت: هم‌اکنون ارتباط تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم شده است و تمامی این روستاها دارای حداقل یک خط تلفن و یا تلفن ثابت خانگی هستند.

وی با بیان اینکه اولویت دوم دولت در ارتباط‌رسانی به روستاها، بردن اینترنت است، گفت: در ابتدای دولت با مقاومت‌هایی برای بردن اینترنت به روستاها مواجه شدیم و عده‌ای مخالف بودند که این فناوری به روستاها برده شود، چرا که فکر می‌کردند اینترنت باعث فساد و وب‌گردی در روستاها می‌شود، اما هدفگذاری ما در دولت، بردن خدمات به روستاها به واسطه اینترنت بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ارائه خدماتی مانند سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک، بخشی از پازل شبکه ملی اطلاعات است، تأکید کرد: برای دسترسی روستاییان به این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات باید اینترنت را به روستاها ببریم.

واعظی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون ۲۵ هزار روستا در سراسر کشور به اینترنت متصل شده‌اند، خاطرنشان کرد: تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۱۵ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند؛ بر این اساس امسال ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اینترنت روستایی کنار گذاشته شد و سال آینده نیز ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای روستای الکترونیکی از استان گلستان به عنوان الگوی اجرای این طرح استفاده کرده‌ایم، ادامه داد: در جهت پروژه خدمات الکترونیک روستایی، از سال گذشته طرح مطالعاتی در مرکز تحقیقات مخابرات آغاز شده است تا نقشه راهی برای توسعه این خدمات در مناطق روستایی فراهم شود؛ این نقشه راه هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به برگزاری جلسات مشترک با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات ارتباطی در روستاها با هدف ارتقای زندگی روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان با این وزارتخانه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و امیدواریم تا پایان دولت بسیاری از خدمات مورد نیاز روستاییان را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات ارائه دهیم.

واعظی گفت: برای پروژه سلامت الکترونیک نیز با وزارت بهداشت همکاری مناسبی صورت گرفته است و این وزارتخانه ۵۰۰۰ روستای جدید را برای ارتباط‌رسانی به ما معرفی کرده‌اند که ما آن را در اولویت قرار داده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال تحولی در حوزه سلامت الکترونیک شاهد باشیم.

وی در مورد لایحه بودجه سال ۹۶ برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: آنچه که مورد توافق ما با دولت بوده، در این لایحه دیده شده است و در صورتی که این بودجه محقق شود، می‌توانیم به اهداف مورد تعهد خود در ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: رقم بودجه برای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک و نیز خدمات‌رسانی به روستاها، رقم مناسبی است و در صورت تحقق می‌تواند اهداف ما را تأمین کند.

واعظی در مورد نرخ اینترنت و اعمال آن توسط اپراتورهای ارتباطی نیز گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، رقابت سالمی در میان اپراتورهای ارتباطی در جریان است و این شرکت‌ها هیچ‌کدام تعرفه‌ای بالاتر از سقف مورد نظر رگولاتوری از مردم دریافت نمی‌کنند.

وی گفت: تعرفه‌های اعلام شده از سوی اپراتورهای ارتباطی بر اساس فضای رقابتی در بازار تدوین شده است و مشکلی از بابت گرانفروشی وجود ندارد.