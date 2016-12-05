  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

مدیر کمیته امداد شهرستان ازنا:

۱۱۰۰ حامی از ۳۶۰ یتیم در شهرستان ازنا حمایت می‌کنند

۱۱۰۰ حامی از ۳۶۰ یتیم در شهرستان ازنا حمایت می‌کنند

ازنا- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ازنا گفت: هزار و ۱۰۰ حامی از ۳۶۰ یتیم تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد شهرستان ازنا، قاسم اسدی با بیان اینکه طرح اکرام ایتام و محسنین از سال ۱۳۷۸ از سوی این نهاد اجرایی شده است، اظهار داشت: در این طرح که شامل دو بخش ایتام و محسنین است، خیران می توانند فرزندان و خانواده هایی که از نعمت پدر محروم هستند یا به دلیل بیماری، کهولت سن و از کار افتادگی پدر توان اداره زندگی خود نداشته را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهند.

وی تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار و رعایت عزت نفس و حفظ کرامت انسانی ایتام و خانواده های آنان را از جمله اهداف این نهاد برای اجرایی کردن طرح دانست.

وی بیان کرد: در هشت ماهه گذشته از سال جاری درامد طرح اکرام ایتام ۳ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ در مقایسه با  هشت ماه مشابه سال گذشته که درامدی بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده رشدی ۱۲ درصدی داشته است.

اسدی اظهار کرد: هزار و ۱۰۰ حامی از ۳۶۰ فرزند یتیم تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان حمایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه حامیان و خیران همواره یاری رسان و همراه کمیته امداد برای برطرف کردن مشکلات ایتام و محسنین در زمینه های مختلف هستند، تصریح کرد: حامیان در زمینه های ازدواج، تحصیل و درمان یاری گر خانواده های تحت حمایت هستند.

مدیر کمیته امداد شهرستان ازنا ضمن قدردانی از مساعدت های حامیان طرح اکرام و محسنین گفت: تمامی کمک های مردمی در اسرع وقت و بر اساس اولویت نیازهای خانواده های تحت پوشش در اختیار آنان قرار می گیرد.

کد مطلب 3841401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها