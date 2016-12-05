به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد شهرستان ازنا، قاسم اسدی با بیان اینکه طرح اکرام ایتام و محسنین از سال ۱۳۷۸ از سوی این نهاد اجرایی شده است، اظهار داشت: در این طرح که شامل دو بخش ایتام و محسنین است، خیران می توانند فرزندان و خانواده هایی که از نعمت پدر محروم هستند یا به دلیل بیماری، کهولت سن و از کار افتادگی پدر توان اداره زندگی خود نداشته را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهند.

وی تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار و رعایت عزت نفس و حفظ کرامت انسانی ایتام و خانواده های آنان را از جمله اهداف این نهاد برای اجرایی کردن طرح دانست.

وی بیان کرد: در هشت ماهه گذشته از سال جاری درامد طرح اکرام ایتام ۳ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ در مقایسه با هشت ماه مشابه سال گذشته که درامدی بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده رشدی ۱۲ درصدی داشته است.

اسدی اظهار کرد: هزار و ۱۰۰ حامی از ۳۶۰ فرزند یتیم تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان حمایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه حامیان و خیران همواره یاری رسان و همراه کمیته امداد برای برطرف کردن مشکلات ایتام و محسنین در زمینه های مختلف هستند، تصریح کرد: حامیان در زمینه های ازدواج، تحصیل و درمان یاری گر خانواده های تحت حمایت هستند.

مدیر کمیته امداد شهرستان ازنا ضمن قدردانی از مساعدت های حامیان طرح اکرام و محسنین گفت: تمامی کمک های مردمی در اسرع وقت و بر اساس اولویت نیازهای خانواده های تحت پوشش در اختیار آنان قرار می گیرد.