به گزارش خبرنگار مهر، محمود افشار دوست با بیان اینکه طولانی شدن زمان انتخاب سرمربی به بررسی دقیق و جامع گزینه ها مربوط می شود گفت: ما همچنان در حال بررسی شرایط گزینه ها هستیم و باید با دقت و جمع بندی نهایی به یک انتخاب اصلح و مطلوب برسیم.

وی افزود: طبیعتا بررسی پیشنهادات از سوی ما و گزینه های موجود کمی زمان بر است و هیچگاه طرفین نمی توانند به محض شنیدن پیشنهاد طرف مقابل به آن پاسخ منفی یا مثبت دهند. به هر حال ما نیز در حال چانه زنی و جمع بندی های نهایی هستیم و تا اوایل هفته آینده کار را به اتمام می رسانیم.

دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: گزینه های ما همچنان وقت خواستند تا به پیشنهادات ما بیشتر فکر کرده و با دقت نظر کافی به ما پاسخ دهند.

افشاردوست در پاسخ به این سوال که این همه حساسیت و بررسی همه جانبه برای چیست، گفت: بدیهی است که ما باید به هدف بزرگی همچون المپیک ۲۰۲۰ بیاندیشیم و همین موضوع ما را به سمت و سوی دقت نظر و حساسیت بیشتری برای انتخاب سرمربی سوق داده است. در نتیجه اگر تاخیری بوجود آمده باید بدانید که به دلیل تحقیق و کنکاش بیشتر ما تا رسیدن به بهترین و کارآمدترین انتخاب است.