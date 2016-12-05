۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام:

فرهنگ وقف در میان لایه های مختلف جامعه ایلام نهادینه نشده است

ایلام-مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام گفت: فرهنگ وقف با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی آن تاکنون در میان لایه های مختلف جامعه ایلام نهادینه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حسن شهیدی روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی وقف، علم و فناوری در دانشکده علوم قرآنی ایلام اظهار داشت: اهمیت و جایگاه وقف در احادیث ائمه اطهار (ع)همواره مورد تاکید بوده و کسانیکه در این وادی گام بر می دارند با گذشت از دارایی های خود سرمایه ای ماندگار و اخروی برای خود به ارمغان می آورند.

وی افزود: تنوع بخشی به حوزه های مختلف وقف با توجه به شرایط مکانی و زمانی ضروری است ، در حالیکه در استان شاهد هستیم برای مدرسه سازی خیرین استقبال می کنند ولی در زمینه وقف مدارس استقبال چندانی مشاهده نمی شود که امیدواریم با فرهنگ سازی بتوانیم در این زمینه نیز موفقیت هایی داشته باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام از ثبت دو وقف جدید در این استان همزمان با ماه محرم خبر داد و گفت: تعداد وقف های صورت گرفته در این استان از ابتدای امسال تاکنون با احتساب این وقف های جدید به ۵۰ مورد رسیده است.

شهیدی اضافه کرد: بسیاری از افراد نیازمند و بویژه کسانیکه دارای افراد بیمار در خانواده خود هستند به این اداره کل برای حمایت مراجعه می کنند ولی منبعی برای کمک به این افراد در اختیار نداریم که امیدواریم با مشارکت افراد خیر و نیکوکار بتوانیم گستره حمایت از نیازمندان را افزایش دهیم.

کد مطلب 3841696

