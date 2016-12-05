به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در همایش ملی سبک زندگی که امروز دوشنبه برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ موضع اصلی دشمن برای آسیب به ایران است و بدون تعارف ما در جنگ هستیم، گفت: دشمنان به این نتیجه رسیده اند که برخورد نظامی با ایران کارساز نیست، آنها زمانی که حضور جمعیت ملیونی مردم در هوای سرد أربعین را مشاهده کردند، متوجه شدند که جنگ نظامی با این ملت کار آسانی نیست، به همین جهت تغییر رویه دادند و سیاست خود را به سمت تهاجم فرهنگی و جنگ اقتصادی تغییر دادند.

وی ادامه داد: کمال مطلوب دشمنان راه‌اندازی شورش‌های خیابانی در ایران بود و درصورتی که این امر محقق نمی‌شد بِه سمت اقتصاد رفته و مردم را در این زمینه تضعیف می‌کردند تا از درون پوسیده و در کشور اختلال ایجاد شود که جنگ اقتصادی را با تحریم ها آغاز و هنوز هم این طبل را با تمدید تحریم ها می کوبند، اما باید متوجه شده باشند که با جنگ اقتصادی و یا فرهنگی در طول این ٤٠ سال موفق نشده‌اند.

حداد عادل افزود: ما در کشور بدون تغییر سبک زندگی نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم و به نوعی بود و نبود ما به تغییر سبک زندگی مربوط است، چرا که نمی‌شود سبک زندگی ما به شیوه غربی‌ها باشد اما خواستار تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم، این دو موضوع مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری هستند که دو روی یک سکه و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه مساله سبک زندگی یک تعارف و بحث تشریفاتی و حاشیه ای نیست، مطرح کرد: ما باید به خویشتن خویش بازگردیم و سبک زندگی خود را تغییر دهیم، أصول، رفتارها، روشهای زندگی ایرانیان باید تغییر کنند، متاسفانه بسیاری از ما سعادت را در زندگی به سبک غربی می دانیم.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش از صدسال گذشته روشنفکری غرب‌گرا گفته بود ایرانی باید از نوک پا تا سر کاملا فرنگی شود، هرچند وی سال‌ها بعد نظر خود را تغییر داد اما آن فکر هنوز کمی تا قسمتی درباره ما وجود دارد.

وی به لزوم توجه به ١٢ موضوع در خصوص سبک رندگی اشاره و مطرح کرد: رابطه مصرف و سبک زندگی اولین موضوع در این خصوص است، یکی از مشکلات مصرف ما در کشور نابودی طبیعت است به این معنا که در مصرف خود مراعات طبیعت را نمی‌کنیم، از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید استفاده نمی‌کنیم، عادت کرده‌ایم که مدام از سوخت‌های فسیلی بهره ببریم، برای این منظور به جای آنکه از انرژی خورشیدی استفاده کنیم از دهها کیلومتر لوله‌کشی و نصب دکل در کوه‌ها استفاده می کنیم.

حداد عادل با بیان اینکه توجه به إسراف گزینه بعدی در سبک زندگی به شمار می آید، مطرح کرد: امروزه پرهیز از اسراف به یک امر خجالت‌آور در کشور بدل شده است و اسراف کردن نشانه شخصیت و صرفه‌جویی به عنوان یک عیب به شمار می‌آید، در شرایطی که اروپایی‌ها درصدد برنامه‌ریزی برای کاهش هرچه بیشتر مصرف سوخت هستند اما ما به عنوان ملت اسرافگر مطرح هستیم، آمارهای موجود در ایران با میانگین‌های بین‌الملی تفاوت شگرفی دارند.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنوع گرایی و مدگرایی را از دیگر موارد در سبک زندگی برشمرد و اظهار کرد: هرچند یکنواختی ملال آور است، اما این که اسیر مد شویم و همواره به دنبال رنگ سال و مسائل اینچنین باشیم منطق ندارد. متاسفانه غربی‌ها ما را مصرف‌کنندگانی خوب برای تولیدات خود می‌دانند.

وی در ادامه به تقلید برخی مردم از غرب اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) آمد که ما را به خودمان بازگرداند و ریشه غرب‌زدگی را در ایران از میان بردارد. البته از میان رفتن روحیه قناعت از دیگر اشکالات فرهنگ مصرف است که باید به آن توجه شود.

حداد عادل در پایان چشم و هم چشمی، تنبلی و کم کاری، بی‌تدبیری که مربوط به مدیران است و فقدان بصیرت سیاسی را از دیگر مواردی دانست که باید به آنها در مسیر اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی توجه شود.

همایش ملی سبک زندگی، از روز گذشته آغاز شده و تا پایان امروز ۱۵ آذر ماه، برپا خواهد بود.