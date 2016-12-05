۳۷ کشته و زخمی در حلب و ادلب بر اثر حملات خمپاره ای گروه های مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حملات وحشیانه و ددمنشانه عناصر مسلح و تروریستی به شهروندان بی دفاع سوری برای جبران شکست های خود همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، گروه های مسلح برای انتقام گیری از ارتش سوریه مناطق مسکونی در شهر حلب از جمله محله های «المریدیان» و «الزهراء» را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.

در پی این حملات عناصر مسلح ۸ شهروند سوری جان خود را از دست دادند و ۲۵ تن دیگر نیز زخمی شدند.

گروه های تروریستی همچنین مناطق تحت محاصره فوعه و کفریا واقع در شمال استان ادلب را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که بر اثر آن یک نفر جان خود را از دست داد و ۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر بر اثر انفجار یک بمب کارگذاشته شده توسط عناصر ناشناس در حومه شمالی الرقه ۷ نفر از عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه کشته شدند و ۱۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین «ابوطلحه الالمانی» یکی از سرکرده های تروریستی داعش پس از تیراندازی به وی در شهر الطبقه واقع در حومه الرقه زخمی شد.