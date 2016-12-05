شرایط حضور داوطلبانه مردم برای اداره شهر در پایتخت مهیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با اشاره به 5 دسامبر روز جهانی داوطلب عنوان کرد: دنیای امروز دنیای فرد محوری و انزوا طلبی نیست. چالش های عصر ما بی شک به تنهایی قابل حل نیستند.حس مسئولیت پذیری اگر از درون آدمی نشات گرفته باشد یقینا بهتر و محترم است و آنان که در مقابل دیگران مسئولیت پذیرند محترم تر اند.

وی افزود: روز جهانی داوطلب، روزی که به پاسداشت حرمت و حریت فعالان داوطلب و بی منت عرصه های مختلف نامگذاری شده است. آنان که سودای خدمت به دیگران را در سر دارند و معامله با حضرت حق می کنند ، چرا که کار داوطلبانه از همت بلندی نشات می گیرد که سرچشمه اش روحی بزرگ است.

عبدالهی یادآور شده است: اکنون به همت و تلاش مدیریت شهری ،تهران پایتخت ایران اسلامی، گستره همدلی را تا دل کوچه پس کوچه های شهر کشانده است.تا دل محله هایی که برخی از دور دست تاریخ و برخی در فضاهای مدرن شهری ساخته شده اند.امروز هرکسی با هر هنری می تواند داوطلبانه در سرای محله ی محل سکونت اش حضور یابد و روح همدلی را با دیگران تقسیم کند.

وی با تاکید براینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به همت حضور همیشگی مردم در کنار مسئولین ، حالا زمینه های لازم برای همفکری و همراهی مردم و مدیریت شهری مهیا شده است، افزود: سراهای محلات با خانه ها و کانون های مختلفی که در ذیل خود تعریف کرده اند شرایطی را فراهم کرده اند که تمامی اقشار جامعه توان دسترسی به آنرا داشته و می توانند باعث رشد خود و دیگری شوند. شرایطی که در آن شهروندان در حوزه های اجتماعی ، سلامت ، ورزش،خانواده ،هنر،...می توانند فعالیت کند.

وی در پایان پیام خود آورده است: این روز را به تمامی داوطلبان شهر در هر جایگاه و مقامی تبریک گفته و از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون را برایشان مسالت دارم.