اعزام ۱۹ هزار مبلغ از قم به سراسر نقاط کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد شعبانی عصر دوشنبه در همایش استانی «یاوران وقف» در همدان، گفت: وقف یکی از افتخارات جهان اسلام است و در دیگر ادیان الهی نیز بهنوعی به موضوع وقف اشارهشده، اما اوج این سنت در دین مبین اسلام است.
وی با تأکید بر اینکه از وقف در قرآن کریم بهصراحت نامبرده نشده است، اظهار کرد: در روایات ائمه(ع)، سیره اهلبیت(ع) و بهویژه پیامبر اعظم(ص) و علی ابن ابیطالب(ع) که بزرگترین واقف جهان اسلام هستند، تأکیدات فراوانی به موضوع وقفشده است.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه وقف میتواند کارآفرین باشد، ادامه داد: تفاوت وقف و انفاق در این است که وقف ارتباط انسان باخداست، اما در انفاق ارتباط بین انسان با انسان است.
وی بابیان اینکه انفاق میتواند به پایان برسد، اما وقف تمامشدنی نیست و برای همیشه باقی خواهد ماند، گفت: در استان همدان واقفانی مانند سیفالدوله در شهرستان ملایر وجود داشته که انسانهای بلندنظری بودند.
حجتالاسلام شعبانی بابیان اینکه وقف نیات کوچک و بزرگی را دربرمی گیرد، گفت: متولیان موقوفات و مبلغان وظیفهدارند تا مردم را به ثبت موقوفات هدایت کنند.
وی با اشاره به اینکه درصورتیکه هدایت مردم برای ثبت موقوفه جدید بهدرستی انجام شود و مردم از مبلغان مشورت بگیرند، دست آنها برای تغییر کاربری موقوفه طبق نیاز روز جامعه بازخواهد بود و مشکل شرعی پیش نخواهد آمد، افزود: وقف انواع مختلف فردی، خانوادگی، صنفی و غیره دارد.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بابیان اینکه در سال جاری ۱۹ هزار مبلغ از استان قم به سراسر کشور اعزامشدهاند، گفت: ۱۴۸ هزار جلسه مذهبی از محل موقوفات در سراسر کشور برگزارشده است.
