لایحه حمایت از معلولان به دولت ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی شامگاه دوشنبه در دیدار با یک بانوی هنرمند معلول یاسوجی افزود: در این لایحه باید سه درصد از سهمیه استخدامیها به معلولان اختصاص یابد اما متاسفانه در اجرای این مصوبه با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با اشاره به لزوم حمایت از آثار و تولیدات معلولان بیان داشت: هنر این بانوی کهگیلویه و بویراحمدی باید حمایت شود و انشاالله در آینده شاهد آموزش شاگردان زیادی توسط وی باشیم.

نقوی حسینی نقاشی با پوست تخم مرغ را یک خلاقیت مهم و هنری شگرف عنوان کرد و افزود: این نوع نقاشی بسیار جذاب و دیدنی است و من تا به حال در کشور نمونه آن را ندیده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، نقوی حسینی در این دیار از آثار هنری بانوی معلول هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی«فاطمه مرادی» بازدید کرد.