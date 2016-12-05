آمریکا ۱۵ بار برخلاف برجام عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی دوشنبه شب در همایش «جوان انقلابی، مبارزه با فساد و اشرافی گری» در یاسوج گفت: ما به تعهدات خود عمل کردیم ولی آنها عمل نکرده و نخواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتماد به آمریکا را یک اشتباه دانست و بیان کرد: رهبری به این موضوع که آمریکا قابل اعتماد نیست اشاره کرده بودند.

نقوی حسینی با بیان اینکه قبل از انجام تعهدات غربی ها ایران متعهد به انجام ۱۱ تعهد شد، اظهار کرد: بلافاصله پس از برجام ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی ما تحریم شدند.

وی همچنین با بیان اینکه امروز عزت ایران اسلامی در دنیا می درخشد، افزود: نمونه ای از عزت ملت ایران در طراحی بی نظیر تاسیسات هسته ای فردو مشهود است، که دشمن درصدد از بین بردن آن و متعجب از طراحی آن بود.

نقوی حسینی افزود: آمریکا برای حقوق بشر دل می سوزاند، در حالی که با پول و سلاح آمریکایی کودکان و مردمان زیادی به خاک وخون کشیده شده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰۰ سند در رابطه با استفاده از امکانات مالی آمریکا در زمینه به خاک و خون کشیدن کودکان و زنان باردار وجود دارد.

نقوی حسینی اظهار داشت: امروزه آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت می کند که با دو میلیون جمعیت بیش از ۳۰۰ کلاهک هسته ای دارد.

وی با بیان اینکه امروزه شناخت دشمن سخت و مبارزه با آن نسبت به گذشته سخت تر است، تصریح کرد: تحریمهای گذشته شورای امنیت علیه ایران ظالمانه بوده است.