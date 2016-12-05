روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت درباره حلب را وتو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روسیه و چین روز دوشنبه پیش نویس قطعنامه ای را که از سوی اسپانیا، مصر و نیوزیلند در خصوص توقف اقدامات خشونت بار در حلب ارائه شده بود وتو کردند.

«ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل طی سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به همین منظور تشکیل شده بود اعلام کرد که روسیه به این پیش نویس رای منفی داد چرا که در آن به خروج گروه های مسلح از حلب اشاره ای نشده است.

چورکین پیش از برگزاری نشست شورای امنیت بر ضرورت انتظار کشیدن نتایج رایزنی ها بین کارشناسان روس و آمریکایی پیرامون سوریه در ژنو قبل از انجام رای گیری در شورای امنیت تاکید کرده بود.

وی افزود که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار اخیرش با جان کری همتای آمریکایی خود در خصوص اجرای طرحی پیرامون شرق حلب که خروج گروه های مسلح از این شهر بخش محوری آن را تشکیل می دهد توافق نموده است.