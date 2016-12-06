درخواست غرب برای توقف عملیات در حلب تلاش برای نجات تروریستها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست غرب برای توقف عملیات در شرق حلب تلاش برای نجات تروریست ها است.

وزارت خارجه روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که افزایش درخواست شماری از کشورهای غربی برای توقف عملیات مبارزه با تروریسم در شرق حلب تلاش مایوسانه برای حمایت و نجات تروریست ها است.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که تروریست ها و تندروها از هیچ اقدامی برای رسیدن به اهداف شوم خود رویگردان نیستند و با استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی زیرساخت های غیرنظامی و گذرگاه های انسانی را بمباران می کنند.

بیانیه وزارت خارجه روسیه می‌افزاید: مایلیم خشم و حیرت خود را درباره جنجال تبلیغاتی پاریس و لندن پیرامون نگرانی‌ های ادعایی بر سر عملیات نظامی در شرق حلب، اوضاع غیرنظامیان و رساندن کمک های انسانی فوری ابراز کنیم. بعید است که همکاران فرانسوی و انگلیسی ما ندانند که چنین کمک هایی عملا از طرف روسیه و بویژه وزارت دفاع، مرکز روسی نظارت بر آتش‌بس سوریه در پایگاه حمیمیم و وزارت شرایط اضطراری روسیه محقق شده است.

وزارت خارجه روسیه همچنین از عدم اقدام کشورهای غربی در محکوم نمودن بمباران روز دوشنبه بیمارستان روسیه در حلب که منجر به کشته شدن دو پزشک زن روسی شد ابراز تعجب نموده و از این کشورها خواست با دست برداشتن از رویه سیاسی کارانه خود به تلاش ها برای دفع خطر تروریسم در سوریه و یافتن راهکارهای سیاسی برای بحران این کشور ملحق شوند.