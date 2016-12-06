توافق هسته ای ایران جهان را امن تر کرد/حفظ برجام وظیفه همه ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در انتقاد از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که برجام را یک مصیبت و بدترین مذاکرات انجام شده در تاریخ می داند گفت: توافق هسته ای با ایران موجب امن تر شدن جهان شد. این توافق موجب شد تا منطقه، آلمان، آمریکا، اروپا، اسرائیل و جهان امن تر شوند.

وزیر امور خارجه آمریکا در مورد لزوم حفاظت از برجام نیز گفت: این به ما بستگی دارد تا آن را زنده نگه داریم.

وی در سفر به آلمان نشان لیاقت جمهوری فدرال آلمان را از دستان «فرانک والتر اشتاین مایر» همتای آلمانی خود دریافت کرد.

جان کری یکشنبه شب نیز در مجمع سالانه سابان گفته بود: وزیر امور خارجه آمریکا در مجمع سابان مستقیما اسرائیل را خطاب قرار داد و گفت اطلاع دارد که اسرائیل هنوز نگرانی‌هایی در رابطه با برجام دارد؛ اما اطمینان داد که آمریکا از هر عملی که ایران انجام دهد، مطلع خواهد شد.

وی در این رابطه اعلام کرد: اگر زمانی ایران بیش از سه و نیم درصد یا سه و شش دهم یا سه و هفت دهم درصد غنی سازی کند ما بلافاصله مطلع خواهیم شد. اگر آنها معادن اورانیوم بیشتری داشته باشند ما مطلع خواهیم شد زیرا معادن آنها را رصد می کنیم. من شخصا اطمینان دارم و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جامعه اطلاعاتی و وزارت دفاع ما نیز اطمینان دارد که اگر آنها دست به کار شوند ما مطلع خواهیم شد و در این صورت، همه گزینه هایی که ما امروز در اختیار داریم در آن زمان نیز در اختیار خواهیم داشت.

جان کری اضافه کرد: بر اساس توافقنامه هسته‌ای، همه مسیرهای ایران به سمت استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای خود مسدود شده است.صرفنظر از اینکه آیا توافقنامه، رفتار آنها را تغییر می‌دهد یا خیر، دستیابی به توافق کار درستی بود.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرد: برجام از جنبه بازرسی ها و پروتکل پیشرفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، یک توافقنامه‌ دائمی است.