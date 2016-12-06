صادرکنندگان و تجار نمونه استان قزوین تجلیل می شوند

علی پرزحمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان طی مراسمی با حضور معاون وزیرورئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران، استاندار، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی و واحد های تولیدی- صنعتی برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم صبح روز پنج شنبه ۱۸ آدر ماه سالجاری در محل سالن همایشهای صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ساختمان شهید حق شناس برگزارواز صادرکنندگانی که در سال جاری حائز بالاترین امتیازدر مورد شاخص‌های مربوطه شده‌اند، تجلیل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: داشتن حداقل کف ارزش صادرات، متنوع‌ ترین بازارهای هدف صادراتی، حضور در نمایشگاههای معتبر خارجی، ثبت برند محصول در بازار هدف، عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان، عضویت در تشکلهای صادراتی ملی و استانی و غیره ... از شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی بوده است.

وی اعلام کرد: امسال چهار واحد تولیدی از استان قزوین، در همایش کشوری به عنوان صادر کننده برتر ملی انتخاب شدند و تندیس و نشان صادر کننده برتر ملی را نیز دریافت کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مراسم از ۳۰ واحد تولیدی، صادراتی و بازرگانی به عنوان صادر کننده برتر استانی تجلیل و به آنها تندیس صادر کننده نمونه استانی اهداء خواهد شد.