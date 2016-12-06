دلار ۳۹۰۱ تومان شد/قیمت سکه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در جریان معاملات امروز(سه‌شنبه) بازار ایران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۰۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۱ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۳۴۱ تومان است.

هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد تهران ۳۹۰۱ تومان، یورو ۴۲۲۷ تومان، پوند ۴۹۲۵ تومان، درهم امارات ۱۰۸۴ تومان و هر لیر ترکیه ۱۱۴۸ تومان است.