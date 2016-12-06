دلار ۳۹۰۱ تومان شد/قیمت سکه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در جریان معاملات امروز(سهشنبه) بازار ایران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۰۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۱ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۱ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۳۴۱ تومان است.
هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد تهران ۳۹۰۱ تومان، یورو ۴۲۲۷ تومان، پوند ۴۹۲۵ تومان، درهم امارات ۱۰۸۴ تومان و هر لیر ترکیه ۱۱۴۸ تومان است.
|نوع سکه/ ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان
|نیم سکه
|۵۹۶ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۰۹ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۱۹۱ هزار تومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۱۷۱ دلار و ۸۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۲ هزار و ۳۴۱ تومان
|دلار
|۳۹۰۱ تومان
|یورو
|۴۲۲۷ تومان
|پوند
|۴۹۲۵ تومان
|درهم امارات
|۱۰۸۴ تومان
|لیر ترکیه
|۱۱۴۸ تومان
نظر شما