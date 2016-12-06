  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

بر اساس بازار آزاد تهران؛

دلار ۳۹۰۱ تومان شد/قیمت سکه کاهش یافت

دلار ۳۹۰۱ تومان شد/قیمت سکه کاهش یافت

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت دلار به ۳۹۰۱ تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز، یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در جریان معاملات امروز(سه‌شنبه) بازار ایران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۰۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۹۱ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۱ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۳۴۱ تومان است.

هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد تهران ۳۹۰۱ تومان، یورو ۴۲۲۷ تومان، پوند ۴۹۲۵ تومان، درهم امارات ۱۰۸۴ تومان و هر لیر ترکیه ۱۱۴۸ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز(سه شنبه) تهران
نوع سکه/ ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان
نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان
ربع سکه ۳۰۹ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۹۱ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۱ دلار و ۸۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار  ۱۱۲ هزار و ۳۴۱ تومان
دلار ۳۹۰۱ تومان
یورو ۴۲۲۷ تومان
پوند ۴۹۲۵ تومان
درهم امارات ۱۰۸۴ تومان
لیر ترکیه ۱۱۴۸ تومان

کد مطلب 3842786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      براي اينكه از ركود خارج شويم دلار بايد به بالاي 4000 تومان افزايش يابد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها