خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: نیروهای سوری و رزمندگان مقاومت اسلامی همچنان به پیشروی های گسترده خود در نقاط مختلف شرق استان «حلب» و حومه شرقی این استان ادامه می دهند. در جریان این پیشروی ها طی روزهای گذشته ده ها عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و خودروهای آنها نیز که اغلب حامل مواد منفجره بودند، هدف قرار گرفته و منهدم شدند. پیشروی های غیرقابل پیش بینی نیروهای سوری در شرق استان حب موجب فروپاشی صفوف تکفیریها در این استان شده است. البته وضعیت تکفیریها در جبهه های دیگر نبرد حلب از جمله جبهه شمالی تفاوت چندانی با وضعیت کنونی آنها در شرق حلب ندارد، چراکه نیروهای سوری در دیگر جبهه ها نیز ابتکار عمل را تاکنون به دست گرفته اند.

در طول مدتی که نبرد بزرگ حلب معروف به «أم المعارک» آغاز شده است و نظامیان ارتش سوریه عزم خود را برای آزادسازی این استان استراتژیک از تصرف تروریست های تکفیری جزم کرده اند، تروریست های تکفیری مستقر در حلب و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها بارها خواستار آتش بس در این استان شده اند؛ به گونه ای که امروز دیگر سخن گفتن از آتش بس در حلب به بازی نخ‌نمایی تبدیل شده است که همگان می دانند چنین خواسته ای با چه اهدافی مطرح می شود. ایالات متحده آمریکا تاکنون هرگاه که تکفیریهای دست پرورده خود در حلب را در مضیقه دیده، خواستار آتش بس در این استان شده است تا بدین طریق تروریستها بتوانند صفوف خود را بازسازی کنند و از شکست حتمی رهایی یابند.

پیشروی ها ارتش سوریه در مناطق شمالی حلب موجب شده تا شمار زیادی از تروریست های مستقر در این مناطق، فرار را بر قرار ترجیح داده و بگریزند در حال حاضر، محورهای عملیات بر مساکن هنانو و بعیدین در شمال و جبل بدرو در شرق و عزیزه به سوی شیخ لطفی و شیخ سعید در جنوب شرقی استوار است و تاکنون بخش اعظم این مناطق به دست ارتش سوریه افتاده است. همین پیشروی ها موجب شده تا شمار زیادی از تروریست های تکفیری مستقر در شمال حلب فرار را بر قرار ترجیح داده و بگریزند. بدین ترتیب بسیاری از مناطقی که به مدت یک یا دو سال تحت تصرف تکفیریها بودند، با پیشروی های ارتش سوریه به کنترل آن درآمدند.

شکست مفتضحانه تروریست های تکفیری در جبهه شرقی حلب موجب ایجاد موجی از ناامیدی و سرخوردگی در صفوف تکفیریهای مستقر در دیگر جبهه ها از جمله جبهه شمالی این استان شده است. بنابراین می توان گفت که پیامدهای مثبت دستاوردهای ارتش سوریه در جبهه شرقی، در دیگر جبهه ها نیز به خوبی نمایان است. مدتهاست که عناصر تکفیری موفق به تسلط بر هیچ منطقه استراتژیکی در حلب و به ویژه در جبهه شرقی نشده اند و این مسأله، خود به تنهایی به عامل دیگری برای ایجاد سرخوردگی در صفوف آنها تبدیل شده است.

با تمام این‌ها، بوق‌های تبلیغاتی تروریست های تکفیری توسط حامیان منطقه ای و بین المللی آنها همچنان فعال هستند. بسیاری از رسانه های حامی تکفیریها در طول این مدت تلاش کردند تا ضمن وارونه جلوه دادن حقیقت آنچه که در صحنه تحولات میدانی می گذرد، اینگونه به افکار عمومی القاء کنند که تکفیریها در شرایط خوبی بوده و این نظامیان ارتش سوریه هستند که در موضع ضعف قرار دارند. استفاده از ظرفیت رسانه ای در راستای تحقق منافع تکفیریها خود به تنهایی، نوعی اذعان به شکست آنها در عرصه میدانی تلقی می شود. هدف از این اقدام، بالا بردن روحیه تروریستهای مستقر در حلب و به ویژه در مناطق شرقی برای ممانعت از تسلط نیروهای مقاومت بر این مناطق بوده و هست.

تکفیریها دریافته اند که در عرصه ایجاد جنگ روانی علیه نیروهای سوری از طریق حمایت های رسانه ای هم یارای ایستادگی در برابر جبهه مقاومت را ندارند با این حال، هیچیک از این حیله ها و حربه ها کارگر نیفتاد و تکفیریها همچنان در جبهه شرقی حلب درجا می زنند و به دنبال راه نجاتی برای فرار هستند. آنها هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که در عرصه ایجاد جنگ روانی علیه نیروهای سوری از طریق حمایت های رسانه ای با هدف تحریک افکار عمومی هم یارای ایستادگی در برابر جبهه مقاومت را ندارند. درست به همین دلیل است که اقدامات تروریستی خود علیه غیرنظامیان را تشدید کرده و بی وقفه علیه آنها می تازند. همین اقدامات وحشیانه علیه غیرنظامیان موجب شده تا نیروهای سوری اندکی از شدت عملیات خود بکاهند تا آسیب کمتری به آنها وارد شود.

اما در این میان، برای مهار نیروهای سوری بوی یک توطئه می آید؛ توطئه‌ای که عاملان آن قصد دارند آن را بزک کرده و به سوریه و حامیان منطقه ای و بین المللی آن تحمیل کنند. این توطئه در برقراری آتش بس به ویژه در مناطق شرقی حلب خلاصه می شود؛ آتش بسی که بار دیگر نتیجه ای جز تجدید قوای تروریست های تکفیری و بازسازی صفوف از هم پاشیده آنها به دنبال نخواهد داشت و در این میان، دستاوردهای محور مقاومت در مناطق شرقی یکی پس از دیگری از بین خواهد رفت.

پیش نویس قطعنامه‌ای که اخیرا توسط چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو شد، تلویحا به برقراری آتش بس در جبهه شرقی حلب منجر می شد. با این حال، متحدان بین المللی دولت دمشق حاضر نشدند زیر بار قطعنامه ای بروند که سرانجام زیان باری برای هم‌پیمان خود یعنی دولت دمشق به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، روسیه تاکنون در مذاکرات و رایزنیهای خود با آمریکایی ها در خصوص درگیری های حلب و به ویژه مناطق شرقی، به برقراری آتش بس در مناطق که ارتش سوریه در حال پیشروی در آنجاست، تن در نداده است.

فریادهای غربی ها در خصوص حلب نیز خود به تنهایی حاکی از شکست حتمی تکفیریها در این استان است در این میان، فریادهای غربی ها در خصوص حلب نیز خود به تنهایی حاکی از شکست حتمی تکفیریها در این استان است. اخیرا «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی گفته بود: «حتی اگر حلب به دست نیروهای سوری سقوط کند، جنگ در سوریه تمام نخواهد شد». این اظهارنظر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان می دهد که غربیها خود نیز نسبت به شکست حتمی تکفیریهای دست پرورده خود در حلب یقین پیدا کرده اند و اکنون دولت سوریه را تهدید می کنند که تسلط بر حلب به معنای پایان جنگ در کشور شما نیست و این جنگ به دیگر جبهه ها منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر، دولت سوریه نیز دست بسته در مقابل توطئه ای که در حال روی دادن است، ننشسته است. در همین ارتباط، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برقراری آتش بس در مناطق شرقی حلب مستلزم تضمین خروج تروریستهای تکفیری مستقر در این مناطق است. این وزارتخانه اعلام کرده است: «دولت دمشق تحت هیچ شرایطی بدون دریافت تضمین های لازم برای خروج تکفیریها از مناطق شرقی حلب، با برقراری آتش بس در این مناطق موافقت نخواهد کرد».

این وزارتخانه همچنین تصریح کرده است: «دمشق اجازه نخواهد داد که ساکنان شرق حلب به صورت گروگان در اختیار تروریستها قرار داشته باشند. ما تمام تلاش خود را برای آزادی ساکنان شرق حلب به کار بسته و می بندیم». بیانیه رسمی وزارت خارجه سوریه و اظهارنظر آن در خصوص برخی تلاش های مذبوحانه برای برقراری آتش بس در شرق حلب، نشان از جدی بودن توطئه دارد؛ توطئه ای که با هوشیاری دولت سوریه و هم پیمانان خارجی آن به نظر نمی رسد که به ثمر بنشیند.