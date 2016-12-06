نشست رئیس فدراسیون والیبال با همتایان روس و لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از امروز سه شنبه به مدت دو روز آغاز شد که محمدرضا داورزنی در حاشیه این اجلاس با روسای فدراسیون والیبال روسیه و لهستان دیدار و گفت وگو کرد.

یکی از محورهای مورد بحث در این دیدار، انتخاب سرمربی برای تیم های ملی والیبال سه کشور بود که روسای فدراسیون های لهستان و روسیه نیز اعلام کردند هنوز سرمربی خود را انتخاب نکردند.

رئیس فدراسیون والیبال لهستان در این دیدار از بروتو، استویچف و دیجورجی به عنوان گزینه های مدنظر برای هدایت تیم ملی این کشور نام برد و تاکید کرد: هنوز تصمیم گیری نهایی در این مورد انجام نشده است.

انتخاب روسای کمیته های مختلف FIVB، ارائه گزارشی از نقاط ضعف و قوت عملکرد فدراسیون جهانی والیبال در هشت سال گذشته (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶)، گزارش مالی هشت سال گذشته، برنامه چشم انداز FIVB تا سال ۲۰۲۴، بررسی مقررات عمومی و قوانین مسابقات، پروسه انتخاب تیم های شرکت کننده در جام قهرمانی قاره ها سال ۲۰۱۷ و تعیین زمان و مکان نشست آینده هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال از محورهای نشست دو روزه FIVB در لوزان سوئیس است.