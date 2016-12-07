برنامه وزارت علوم برای دانشگاههای کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی با حضور در برنامه «چرخ» در شبکه ۴ سیما گفت: در حال حاضر ۲۵۵ هزار ظرفیت خوابگاه مجردی در دانشگاههای کشور وجود دارد اما برای اینکه به شاخص های استاندارد برسیم باید ۷۵ هزار ظرفیت جدید خوابگاهی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه طی سه سال اخیر تحولی در عرصه های صنفی و رفاهی از جمله خوابگاههای کشور ایجاد شده است، گفت: خیرین و برخی بخش های غیردولتی در حوزه خوابگاهی فعالیت های موثری داشته اند.

صدیقی افزود: از هزار و ۵۰ ساختمان خوابگاهی در دانشگاههای کشور بیش از ۵۰ درصد آنها عمری بالای ۱۵ سال دارند و نیازمند مرمت و تعمیرات اساسی هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: برای تعمیر و مرمت این فضاها حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

وی تاکید کرد: در سال جاری خوابگاههای دانشگاهها رتبه بندی شدند و اکنون فضاهای خوابگاهی که رتبه آنها در رده ۵ بود حذف شدند. سال آینده برای خوابگاههای رتبه ۴ برنامه ریزی خواهد شد.

تحصیل ۵۸ درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی

صدیقی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در بخش های دولتی و غیردولتی آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند، گفت: از این تعداد ۵۸ درصد دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۲۳ درصد در مقطع کاردانی، ۱۵ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۲ درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: از مجموعه جمعیت دانشجویی کشور ۴۵ درصد در حوزه های علوم انسانی، ۳۲ درصد در حوزه فنی و مهندسی، ۸ درصد در حوزه هنر، ۵.۵ درصد در حوزه علوم پایه، ۵ درصد در حوزه کشاورزی و ۵ درصد نیز در حوزه علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: از مجموع آمار دانشجویان کشور ۲ هزار و ۸۰۰ دانشجو مربوط به وزارت علوم هستند که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر در دوره های روزانه و رایگان و مابقی به صورت شهریه ای هستند.

معضل صندلی های خالی در رشته کشاورزی

صدیقی با بیان اینکه در برخی رشته ها و مقاطع تحصیلی در آموزش عالی با ناهماهنگی مواجه هستیم، گفت: به طور مثال در رشته های کشاورزی در حال مواجهه با صندلی های خالی هستیم که باید بر این موضوع برنامه ریزی شود.

وی عنوان کرد: علت وجود صندلی های خالی در حوزه کشاورزی نبود ارتباط ارگانیک میان متخصصان این حوزه با این صنعت است.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در چند سال اخیر آموزش عالی رشد نامتناسبی داشته است در برخی رشته های علوم انسانی با تراکم جمعیت دانشجویی مواجه بودیم که به دلیل این تراکم جامعه تا سالها نمی تواند پذیرش این تعداد فارغ التحصیل برای بازار کار باشد.

صدیقی با بیان اینکه برای جذب دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف برنامه ریزی صورت گیرد، تاکید کرد: در رشته های مربوط به هنر نیازمند پذیرش دانشجوی بیشتری هستیم و در رشته های فنی و مهندسی نیز باید برنامه ریزی برای جذب دانشجو صورت گیرد اما فارغ التحصیلان این رشته ها در حال حاضر با مشکلات کمتری در بازار کار مواجه هستند.

دانشگاههای کوچک به دانشگاههای بزرگ و مادر مرتبط می شوند

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت آموزش عالی به نحوه احسن استفاده کنیم در حال برنامه ریزی هستیم تا دانشگاههای کوچک بدون آنکه حذف شوند به دانشگاههای بزرگ و مادر مرتبط شوند.

وی اضافه کرد: در پذیرش دانشجویان باید برنامه ریزی دقیق تر صورت گیرد تا در آینده جامعه بتواند از خروجی آموزش عالی استفاده لازم کند.

آموزش خوب با تامین حداقل های زندگی دانشجویان محقق می شود

وی با بیان اینکه بدون تامین حداقل زندگی دانشجویان نمی توان توقع داشت که این افراد در حوزه آموزش موفق باشند، ادامه داد: در زمینه تغذیه دانشجویان اساس کار بر مبنای اعتبارات یارانه ای است اما به دلیل اینکه این اعتبارات کافی نیست دانشجویان از کیفیت غذا راضی هستند.

صدیقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یارانه تغذیه دانشجویان ۴۵۰ میلیارد تومان در بودجه دانشگاهها است که در این زمینه به هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمندیم.

وی با اشاره به راه اندازی رستوران های نیمه آزاد در دانشگاهها گفت: از سوی دانشجویان استقبال خوبی از این رستورانها شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: یارانه ای که برای هر غذای دانشجویی به رستوران های نیمه آزاد داده می شود حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان است و برای سلف های دانشجویی نیز یارانه ای معادل ۴ تا ۴۵۰۰ برای هر غذا اختصاص داده می شود.

صدیقی گفت: تبدیل آشپزخانه های سنتی دانشگاهها به صنعتی می تواند نقش بسزایی در افزایش کیفیت غذای دانشجویی داشته باشد.

رشد ۲۰۰ درصدی برخی از وام های دانشجویی

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: امسال وامهای مربوط به دانشجویان از ۳۳ تا ۲۰۰ درصد رشد داشته است به طور مثال وام ضروری رشد ۲۰۰ درصدی داشته است و اکنون به یک میلیون تومان رسیده است.

صدیقی عنوان کرد: وام ویژه دکتری که سال گذشته به دانشجویانی اختصاص می یافت که آزمون جامع خود را گذرانده باشند امسال شامل تمامی دانشجویان است.

وی تاکید کرد: دانشجویان دکتری که دارای پروژه کاربردی باشند ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان و دانشجویانی که دارای پروژه تئوری باشند ماهیانه ۶۵۰ هزار تومان وام ویژه دکتری دریافت می کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بازپرداخت وام ویژه دکتری دارای دو سال تنفس بعد از اتمام تحصیل آنها است.